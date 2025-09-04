COPE
Podcasts
Granada - Sta. Fe
Granada - Sta. Fe

CL, La Academia de inglés de referencia en Granada

Hablamos con Carlos Martínez-Única que nos habla de una Academia que tiene presencia actualmente en gran parte del sector educativo

Academia CL
00:00
Descargar

Carlos Martínez-Única

Juande Jerónimo

Granada - Publicado el

1 min lectura

Fundada en 1991 por Carlos Martínez-Única como un centro de traducción, CL Granada tiene presencia actualmente en gran parte del sector educativo.

En CL Granada llevamos más de 30 años abriendo las puertas al mundo a niños, jóvenes y adultos a través del aprendizaje, la convivencia y la pasión por el trabajo bien hecho.

Disponemos de tres academias en Granada, ofrecemos actividades extraescolares en más de 80 colegios, organizamos inmersiones lingüísticas en España y el extranjero para más de 50 centros escolares. Además, somos organizadores del CL Summer Camp in Sierra Nevada desde 1993 y nuestra marca ExamsGranada a través de la cual coordinamos, organizamos y supervisamos los exámenes Cambridge en Granada, Jaén y Almería, la cual ha sido reconocida recientemente como Centro Examinador Platinum, la distinción más alta concedida por Cambridge University.

Escucha en directo

En Directo COPE GRANADA

COPE GRANADA

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 4 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking