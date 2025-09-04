CL, La Academia de inglés de referencia en Granada

Fundada en 1991 por Carlos Martínez-Única como un centro de traducción, CL Granada tiene presencia actualmente en gran parte del sector educativo.

En CL Granada llevamos más de 30 años abriendo las puertas al mundo a niños, jóvenes y adultos a través del aprendizaje, la convivencia y la pasión por el trabajo bien hecho.

Disponemos de tres academias en Granada, ofrecemos actividades extraescolares en más de 80 colegios, organizamos inmersiones lingüísticas en España y el extranjero para más de 50 centros escolares. Además, somos organizadores del CL Summer Camp in Sierra Nevada desde 1993 y nuestra marca ExamsGranada a través de la cual coordinamos, organizamos y supervisamos los exámenes Cambridge en Granada, Jaén y Almería, la cual ha sido reconocida recientemente como Centro Examinador Platinum, la distinción más alta concedida por Cambridge University.