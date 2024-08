Carlos Baute, Camela, Medina Azahara y María del Monte en las fiestas de Almuñécar

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Almuñécar, Alberto García Gilabert, arropado por cinco concejales más del equipo de Gobierno, ha presentado en el marco incomparable de la playa Puerta del Mar, con los peñones del Santo de fondo, el programa de Fiestas Patronales 2024, que se celebran del 9 al 15 de agosto, con “más de 70 eventos organizados y pensados para todas las edades”.





García Gilabert ha destacado los conciertos gratuitos de Carlos Baute, Camela, Medina Azahara, María del Monte, Lorena Gómez y la Orquesta Tentación, “que nos harán vibrar en las noches de la caseta oficial del recinto ferial del paseo Blas Infante”.





Las Fiestas en honor a la Virgen de la Antigua Coronada comenzarán con la tradicional suelta de 5.000 globos en la plaza del Ayuntamiento. Además, el parque El Majuelo se convertirá en un escenario jurásico con dinosaurios animatrónicos a tamaño real, y los más pequeños de la casa también tendrán la oportunidad de disfrutar espectáculos de títeres, castillos hinchables y fiesta de la espuma, sin olvidar el ya tradicional certamen de castillos de arena en la playa Puerta del Mar.





La caseta oficial también acogerá fiestas temáticas como la Glow Party, con los DJ’s Charly Ro y EGonzález; la fiesta de Reggaetón antiguo, con el DJ Felipe Rubio; la fiesta Ochentera; la fiesta Gozadera; y la fiesta especial del orgullo LGTBI+.





El responsable de Fiestas también ha desgranado las actividades deportivas que se celebran durante las fiestas y en las que ha animado a los más deportistas a participar.





García Gilabert ha hecho un paréntesis para explicar que la Feria de Día se celebra del 9 al 11 de agosto en la carpa del P4, con actuaciones como la de Los Rebujitos, y ha adelantado que “se va a reforzar la seguridad para velar por el bienestar todos de los asistentes”.





El edil sexitano ha dedicado unas palabras especiales para referirse al 15 de Agosto, día grande de las Fiestas en honor a la Patrona de Almuñécar, la Virgen de la Antigua Coronada, destacando “la emotiva procesión que recorrerá las calles de Almuñécar, llenándolas de emoción y tradición y, como broche de oro, nuestro gran castillo piromusical de fuegos artificiales, que este año se titula ‘Con Ñ de Almuñécar’. Un espectáculo único en la provincia que iluminará de luz y color el cielo de Almuñécar con casi 600kg de pólvora”.





Alberto García Gilabert ha mostrado el cartel de las Fiestas Patronales de Almuñécar, indicando que es obra del autor, Rafael Sánchez Barbero, perteneciente a la Asociación ArteSur. También ha agradecido a Mari Cruz Fernández López, empleada municipal, que ha diseñado la portada del libro de la programación de las Fiestas. “Un diseño magnífico y original”, ha señalado el concejal.





El concejal de Fiestas ha asegurado que “serán unos días inolvidables, donde todos encontrarán algo que disfrutar, porque hemos preparado eventos para todos los gustos. Las Fiestas Patronales son una oportunidad para celebrar, para compartir momentos con familiares y amigos y para mostrar nuestro orgullo por formar parte de esta maravillosa ciudad”.





Para finalizar, Alberto García Gilabert, ha invitado a vecinos, turistas y visitantes a “participar activamente en los eventos programados y a vivir intensamente nuestras Fiestas Patronales. Que la alegría y el espíritu festivo llenen cada rincón de nuestra querida Almuñécar”.





Viernes 9 Agosto





12:00 h. INAUGURACIÓN FIESTAS PATRONALES Gran Suelta de Globos Plaza del Ayuntamiento.

12:00 h. PASACALLES INAUGURAL Amenizado por la Charanga GranaMusic por las Calles del Centro Comercial.

12:15 h. ACTIVIDADES INFANTILES Espectáculo de títeres “EL ARMA ARREGLAMUNDOS” Plaza del Ayuntamiento. CONOCE NUESTRO PATRIMONIO Entrada Gratuita Castillo de San Miguel y Cueva 7 Palacios.

13:00 h. FERIA DE DÍA

Inauguración Feria de Día

Degustación de vino de nuestra tierra

Concierto Manuel Gonzalez (componente de LOS REBUJITOS) Emilio Gonzalez Dj. Recinto Ferial Río Verde.

19:00 h -00:30 h. INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE DINOSAURIOS ANIMATRÓNICOS JURASSIC EXPERIENCE Parque El Majuelo.

19:30 h. MASTERCLASS DE CROSSFIT OFRECIDO POR GIMNASIO MARAE Playa Puerta del Mar

20:30 h. PASACALLES INAUGURAL RUA CIRKUS Acompañado por la Charanga Granamusic. Salida desde Casa de la Cultura de Almuñécar recorriendo las principales calles peatonales del municipio hasta concluir en el Recinto Ferial.

21:30 h. INAUGURACIÓN DEL RECINTO FERIAL.

Encendido de las Luces de Feria

Degustación de vino de nuestra tierra Portada Recinto Ferial.

22:00 h. APERTURA DE LAS ATRACCIONES Y CASETAS DE FERIA

23:30 h. CONCIERTO CARLOS BAUTE Caseta Oficial de Fiestas.

01:00 h. GLOW PARTY con Charly Ro y E González Dj Caseta Oficial de Fiestas.





Sábado 10 Agosto





09:00 h. TORNEO DE FÚTBOL 7 “FIESTAS PATRONALES ALMUÑÉCAR 2024” Campo de Fútbol Municipal Río Verde.

10.00 h. III MEMORIAL WILLY CHACÓN MCWEEENY Y JOSÉ ANTONIO RUIZ ANEAS Pabellón Municipal de Deportes Antonio Marina.

11:00 h. - 13:00 h. ACTIVIDADES INFANTILES

Rampa Acuática

Rulo Acuático

Supertobogán Acuático

Deslizante Acuático Playa Puerta del Mar.

13:00 h. - 19:00 h. FERIA DE DÍA

Pasacalles amenizado por la Charanga GranaMusic por las calles del Centro Comercial

Actuación Emilio Gonzalez Dj y Roberto Garcia Dj Recinto Ferial Río Verde

19.00 h. - 00.30 h. EXPOSICIÓN DE DINOSAURIOS ANIMATRÓNICOS: JURASSIC EXPERIENCE Parque El Majuelo

20:00 h. MASTERCLASS DE ZUMBA IMPARTIDA POR EVI ZUMBA Paseo del Altillo

19:00 h. - 21.00 h. “DÍA SIN RUIDO” APERTURA DE LAS ATRACCIONES DEL RECINTO FERIAL. Tarde sin música en la zona de las Atracciones de Feria, destinado al disfrute de aquellas personas con extremada sensibilidad a ruidos y sonidos elevados.

21:00 h. EXHIBICIÓN FANDANGO CORTIJERO. Grupo Fandango Cortijero Virgen de la Antigua Coronada. Plaza del Ayuntamiento.

21:00 h. APERTURA DE LAS ATRACCIONES Y CASETAS DE FERIA

23:30 h. ACTUACIÓN LA TENTACIÓN Y DJ KOKODRILO Caseta Oficial de Fiestas.





Domingo 11 Agosto





08:30 h. YOGA AL AMANECER * Llevar esterilla y agua. Explanada Peñón del Santo.

09.00 h. TORNEO DE FÚTBOL 7 “FIESTAS PATRONALES ALMUÑÉCAR 2024” Campo de Fútbol Municipal Río Verde.

13:00 h. - 19:00 h. FERIA DE DÍA

Actuación Charly Ro y Emilio González Dj. Recinto Ferial Río Verde.

19.00 h. - 00.30 h. EXPOSICIÓN DE DINOSAURIOS ANIMATRÓNICOS. JURASSIC EXPERIENCE Parque El Majuelo.

20:00 h. MASTERCLASS DE ZUMBA CON ESCUELA DE BAILE PAQUILLO Paseo del Altillo.

21:00 h. APERTURA DE LAS ATRACCIONES Y CASETAS Recinto ferial.

22.00 h. CONCIERTO SEIS PUNTOS DE SUTURA Plaza del Ayuntamiento.

23:00 h. CONCIERTO CAMELA Caseta Oficial de Fiestas.

01:00 h. FIESTA REGGAETON DEL 2000 Caseta Oficial de Fiestas.





Lunes 12 Agosto





12:00 h. PASACALLES amenizado por la Charanga GranaMusic por las calles del Centro Comercial.

11:30 h. - 13:30 h. ACTIVIDADES INFANTILES EN PLAYA PUERTA DEL MAR

Paintball Acuático

Rampa Acuática

Deslizante Acuático

Supertobogán Acuático

Splash Acuático.

19:00 h. - 00:30 h. EXPOSICIÓN DE DINOSAURIOS ANIMATRÓNICOS. JURASSIC EXPERIENCE Parque El Majuelo.

20:00 h. MASTERCLASS DE FANDANGO CORTIJERO impartido por Grupo Fandango Cortijero Virgen de la Antigua Coronada. Paseo del Altillo.

21:00 h. APERTURA DE LAS ATRACCIONES Y CASETAS DE FERIA

21:30 h. CONCIERTO ESPECIAL PARA NUESTROS MAYORES MARÍA DEL MONTE Caseta Oficial de Fiestas.

23:30 h. CONCIERTO MEDINA AZAHARA Caseta Oficial de Fiestas.





Martes 13 Agosto





12:00 h. PASACALLES amenizado por la Charanga GranaMusic por las calles del Centro Comercial.

10:00 h. – 14:00 h. ACTIVIDADES INFANTILES • CERTAMEN DE CASTILLOS DE ARENA MODALIDAD INDIVIDUAL

Benjamín: de 3 a 6 años

Infantil: de 7 a 14 años

MODALIDAD DE PAREJA

Categoría A: de 3 a 6 años

Categoría B: de 7 a 14 años

El FALLO DEL JURADO Y LA ENTREGA DE PREMIOS se realizará el tras la finalización del evento. • FIESTA DE LA ESPUMA Playa Puerta del Mar.

19:00 h. CARRERA DE LA VEGA Inscripciones hasta 10 de agosto en www.global-tempo.com

19.00 h. Salida Niños

19.45 h. Salida Adultos Salida desde la Vega de Almuñécar detrás del Barrio de la Paloma.

19.00 h.-00.30 h. EXPOSICIÓN DE DINOSAURIOS ANIMATRÓNICOS JURASSIC EXPERIENCE Parque El Majuelo.

20:00 h. MASTERCLASS DE SEVILLANAS IMPARTIDA POR MARÍA LA CANASTERA. Paseo del Altillo.

21:00 h. APERTURA DE LAS ATRACCIONES Y CASETAS DE FERIA

21:00 h. MUSICAL FAMILIAR “1,2,3 CANTEMOS OTRA VEZ” Caseta Oficial de Fiestas.

23:30 h. ACTUACIÓN LA TENTACIÓN Y DJ KOKODRILO. Caseta Oficial de Fiestas.





Miércoles 14 Agosto





12:00 h. FIESTA DE LA ESPUMA Playa Puerta del Mar.

19:00 h. - 00:30 h. EXPOSICIÓN DE DINOSAURIOS ANIMATRÓNICOS JURASSIC EXPERIENCE Parque El Majuelo.

20:00 h. OFRENDA FLORAL A NTRA. PATRONA LA VIRGEN DE LA ANTIGUA CORONADA Iglesia Parroquial de la Encarnación.

21:00 h. APERTURA DE LAS ATRACCIONES Y CASETAS DE FERIA

23:30 h. FIESTA “SIÉNTETE ORGULLOS@” CONCIERTO LORENA GÓMEZ Caseta Oficial de Fiestas.

01:00 h. FIESTA DE LA JUVENTUD Artistas invitados.

00:00 h. SOLEMNE FELICITACIÓN Y BESAMANOS A NTRA. SRA. VIRGEN DE LA ANTIGUA CORONADA Iglesia Parroquial de la Encarnación.





Jueves 15 Agosto





11:00 h. SOLEMNE MISA EN HONOR A NTRA. PATRONA LA VIRGEN DE LA ANTIGUA CORONADA Iglesia Parroquial de la Encarnación.

19:00 h. - 00:30 h. EXPOSICIÓN DE DINOSAURIOS ANIMATRÓNICOS JURASSIC EXPERIENCE Parque El Majuelo.

20:00 h. PROCESIÓN MARÍTIMO-TERRESTRE DE NTRA. SRA. VIRGEN DE LA ANTIGUA CORONADA Itinerario: Iglesia Parroquial de la Encarnación, C/ Puerta de Granada, Carrera de la Concepción, Avda. Costa del Sol, Avda. Cala, Paseo de San Cristóbal (embarque), Paseo del Altillo, C/ Alcalde Julio Fajardo, Avda. Andalucía, Carrera de la Concepción, C/ Puerta de Granada y a su Templo.

22:30 h. (APROX.) EMBARQUE DE NUESTRA PATRONA Playa San Cristóbal.

23:15 h.(APROX.) “CON Ñ DE ALMUÑÉCAR” GRAN ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES PIRO-MUSICAL FIN DE FIESTAS A cargo de Pirotecnia Zaragozana. El espectáculo piromusical comenzará cuando la navegación de nuestra Excelsa Patrona cruce El Peñón del Santo.

21:00 h. FIESTA OCHENTERA Caseta Oficial de Fiestas.

00:00 h. FIESTA GOZADERA Caseta Oficial de Fiestas.

00:30 h. (APROX.) DESEMBARCO DE LA VIRGEN EN PASEO DEL ALTILLO Y PROCESIÓN HASTA LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA ENCARNACIÓN.