La calle Emperatriz Eugenia alcanza ya el 60 % de ejecución

El Ayuntamiento de Granada continúa avanzando en la transformación de la céntrica calle Emperatriz Eugenia, donde hoy la alcaldesa, Marifrán Carazo, ha visitado las obras para comprobar sobre el terreno el desarrollo de los trabajos. En esta fase, hoy se ejecuta el asfaltado del tramo comprendido entre Camino de Ronda y Trajano, una actuación que se completa en un solo día y que permitirá culminar la calzada para el tránsito de vehículos.

La alcaldesa ha subrayado que el equipo de gobierno ha aprovechado el verano para intensificar los trabajos en un periodo de menor tráfico, reduciendo así las molestias a vecinos, comerciantes y conductores. “Estamos avanzando a buen ritmo y con resultados visibles, conscientes de que son obras de envergadura, pero planificadas para generar el menor impacto posible”, ha asegurado. En su opinión, esta remodelación no solo mejorará la movilidad y la accesibilidad, sino que también dotará a la calle de una nueva estética y de mayor calidad ambiental gracias a la incorporación de arbolado y zonas verdes.

Durante el recorrido, Carazo ha destacado que las obras se encuentran ya al 60 % de ejecución y empiezan a mostrar “el nuevo eje urbano que estamos construyendo, con una imagen más moderna y cuidada, aceras más anchas, zonas ajardinadas y arbolado en una calle que antes carecía de vegetación”. Asimismo, ha puesto en valor que los trabajos de acerado y jardineras en el tramo inferior se encuentran muy avanzados, lo que permite ir configurando un espacio donde el peatón gana protagonismo. “Queremos que caminar por el centro de Granada sea más amable, más cómodo y seguro. Ampliamos aceras, introducimos vegetación y mejoramos la estética de una vía clave que conecta Camino de Ronda con el corazón de la ciudad”, ha señalado.

En el tramo comprendido entre Camino de Ronda y Trajano ya se han ejecutado todas las instalaciones de servicios —renovación de la red de abastecimiento y saneamiento, red de alumbrado público y canalizaciones para futuras instalaciones— y se ha finalizado la pavimentación del acerado en ambas márgenes.

En el tramo entre Trajano y Melchor Almagro también se han completado los servicios básicos y se ha finalizado prácticamente la pavimentación del acerado en la margen derecha, donde se han instalado las ocho jardineras previstas. En la margen izquierda ya se ha ejecutado el 50 % de la base de hormigón de las aceras y están en marcha las jardineras proyectadas, de las que cuatro se encuentran muy avanzadas. En cuanto al nuevo vial, se está mejorando la plataforma con zahorra artificial y una base de hormigón armado, y el acabado final combinará una franja central de adoquín granítico con dos bandas laterales de aglomerado asfáltico. El extendido del asfalto en este tramo se prevé para finales de septiembre.

El tramo entre Melchor Almagro y la Plaza Duarte se ejecutará durante el mes de octubre. Con ello, se prevé que la obra alcance un 60 % de ejecución al finalizar agosto, con la conclusión total programada para finales de octubre o principios de noviembre.

En cuanto al tráfico, los tramos comprendidos entre Camino de Ronda y Trajano y entre Pedro Antonio y Trajano reabrirán la primera semana de septiembre, mientras que el tramo entre Trajano y Melchor Almagro lo hará a principios de octubre.

La remodelación de Emperatriz Eugenia, con un presupuesto de 2.086.955 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, forma parte del histórico I Plan de Obras Municipales 2024-2027. El proyecto incluye la plantación de 47 nuevos árboles y 358 plantas y arbustos de entre 40 y 60 centímetros de altura, dispuestos en alcorques y 17 jardineras. La renovación del alumbrado público supondrá la instalación de 28 nuevas farolas, compuestas por columnas y faroles de diseño artístico con tecnología LED, más eficientes y sostenibles.

En materia de accesibilidad, además de la ampliación de las aceras en todos los tramos de actuación, la intervención contempla la ejecución de pasos de peatones enrasados con la calzada, lo que permitirá eliminar barreras en los cruces y facilitar el tránsito de viandantes.

Además, en el marco del Plan de Resiliencia Hídrica en el Ciclo Integral del Agua de Granada, se está llevando a cabo una profunda renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, con nuevas conducciones más eficientes y seguras, así como la instalación de imbornales para la recogida de pluviales y la mejora de los hidrantes contra incendios.

Carazo ha incidido en que la remodelación no solo mejorará la movilidad y la accesibilidad, sino que también modernizará la estética de la vía, incorporando pavimento acorde con el entorno y más zonas verdes. “La Granada que estamos construyendo prioriza al peatón, apuesta por la accesibilidad y genera espacios urbanos más sostenibles. Emperatriz Eugenia es un ejemplo claro de esta transformación que dará más calidad de vida a vecinos y visitantes”, ha concluido la alcaldesa.

El I Plan de Obras Municipales 2024-2027 continúa avanzando en distintos puntos de la ciudad. Junto a Emperatriz Eugenia, actualmente se ejecutan actuaciones en la calle San Antón y en el eje formado por Portón de Tejeiro y Martínez Campos, configurando un plan integral que está modernizando Granada de manera histórica.