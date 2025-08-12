Beas de Granada prepara intensamente sus fiestas con multitud de actividades

Las fiestas patronales de Beas de Granada, en honor a San Bartolomé, tendrán lugar del 23 al 30 de agosto de 2025. El día 24 de agosto es festivo local, pero al caer en domingo, se traslada al lunes 25 de agosto. Aunque no se menciona específicamente flamenco en las fuentes consultadas sobre las fiestas de Beas, la Peña Flamenca "La Capa" organiza eventos flamencos en la zona, como uno el 21 de agosto.