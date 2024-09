Bajar impuestos significa recaudar más

La enorme diferencia que existe entre esas cifras "macroeconómicas" que hacen afirmar al Presidente Sánchez que estamos "como un cohete" y la realidad de la cesta de la compra que deja a las familias estirando el sueldo hasta límites insospechados, son algunos de los temas de debate de la mesa que ha moderado Ángel Expósito. Ha participado la consejera andaluza de Hacienda Carolina España quien ha defendido la simplificación administrativa que ha hecho el gobierno andaluz y que ha facilitado así la creación de empresas. Para el Gobierno de Juanma Moreno apuestas como el corredor de hidrógeno de Huelva o el Ifnis-Dones de Granada son definitivas para crear un empleo de calidad así como la apuesta definitiva de Málaga con la inteligencia artificial. Apostar por la competitividad es otra de las claves con las que se está trabajando. Estas medidas está posibilitando que baje en Andalucía la tasa de paro. Sin bien "Andalucía no va como un cohete", como ha ironizado la consejera, sí "va mucho mejor que en la época socialista".

El ex ministro de administraciones públicas Jordi Sevilla ha apostado por seguir la senda que ha trazado para toda Europa Mario Draghi. La competitividad es uno de los elementos esenciales que tiene que evitar que "Andalucía se convierta en el balneario de europa". El que fuera ministro con Zapatero ha destacado que "nuestro ombligo es muy bonito pero no va a poder nada fuera del proyecto europeo". Durante demasiado tiempo se ha apostado porque sea China quien trabaje los materiales, usemos la energía barata de Rusia y comercialice y gestione nuestros intereses Estados Unidos. Europa tiene que recuperar su papel protagonista y "no esperar que aparezca aquí un nuevo Google" si no apuesta de verdad por la creatividad tal y como afirma el prestigioso economista Daniel Lacalle. Recuerda que 55.000 empresas han desaparecido desde 2020. Con respecto a la obsesión de algunos gobiernos de subir impuestos es tajante el prestigioso economista destacando que "con la tarjeta de crédito de otros todos los restaurantes son baratos".

Y los protagonistas siguen siendo los empresarios que "dedican hasta 79 días al año a trámites administrativos". Gerardo Cuerva, el presidente de la Cepyme y vicepresidente de la CEO pide a los administraciones que sean sensibles con los que de verdad crean riqueza en España. Asegura, con datos empíricos que si las pequeñas empresas fueran capaces de emplear a más personas tendría un impacto definitivo en la recaudación de impuestos. No se trata de exprimir con más presión fiscal a los que ya pagan. Se trata de que sean más los que contribuyan. En este sentido, la consejera de Hacienda andaluza sigue en esa línea con el deseo de que sean más las personas que contribuyan ya que, como afirma también Lacalle, "bajar impuestos ayuda a recaudar más". Y es que, a veces, da la sensación de que algunos gobiernos piensan que "somos ultrarricos con unos salarios mediocres".

Andalucía está en una buena senda pero necesita una correcta financiación y una mejor gestión de los fondos europeos next generation. La consejera de Hacienda denuncia que "el diseño que ha hecho el gobierno central ha sido un desastre" y es que no ha contado con nadie. Muchas peticiones al gobierno central para que sea más trasparente y sepamos, por ejemplo, "el número de desempleados que hay en España".

La consejera Carolina España también lucha por una buena formación profesional que sitúe a los andaluces a la cabeza de la producción en España y que siga demostrando que esta comunidad autónoma es "una tierra de talento".

En la mesa redonda que ha dirigido el director de la Linterna Ángel Expósito se han abordado otros temas como la necesidad de apostar por el empresariado, seguir luchando por retener el talento y aprender de las economías que más éxito están teniendo. Lógicamente, con el propósito de hacer de Andalucía un referente en I+D+i.

La consejera de Hacienda coincide en mirar el futuro con optimismo y ver posibilidades en las grandes potencialidades que tiene esta tierra.