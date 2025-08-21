Así vivirá Santa Fe sus Fiestas Patronales en honor a San Agustín

Ya puedes consulta la programación completa de nuestras Fiestas Patronales en honor a San Agustín, que se celebrarán desde el miércoles 27 al domingo 31.

Actividades y eventos de todo tipo para pequeños, grandes y mayores: gran fiesta infantil, espectáculo del Mago Torres de GotTalent, cuenta cuentos, teatros, AQUA-FEST gran fiesta acuática, Bingo Drag con 5.000€ en bonos comerciales, Ruta del Arroz, GrandPrix, baile, juegos tradicionales… y mucho más!

Feria de Día con Malamanera, Pop Grasa y Baraka, entre otros.

Caseta Municipal con Apache, No me pises que llevo chanclas y Mojinos Escozios, y mucho más.

Verbena para nuestros mayores en la Plaza, con Richi y compañía, y grupo Delta.

https://www.santafe.es/data/ficherosadjuntos_contenidosweb/contenidos_2921_1036_20250819145709.pdf