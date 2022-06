Amor, muerte y luna con Lucía Carra y Matthew Golding en el Generalife

El amor en pareja y la muerte son dos constantes en muchos relatos. Ellos ocupan gran parte de nuestras narrativas, tal vez porque del primero depende en gran parte la subsistencia del ser humano y la segunda sea una realidad certera e inevitable. Ellos son los principales protagonistas de In Still of te Night (En la quietud de la noche) que se ha podido contemplar en el Teatro del Generalife. Esta protagonizado por Lucía Lacarra y Mattehew Golding, dos de las principales estrellas de la danza mundial.

La concepción de este espectáculo nace de la experiencia de ambos artistas durante la pandemia, que les invitó a buscar un formato distinto: ellos dos solos sobre el escenario. Primero crearon Fordlandia y ahora esta producción que se estreno el pasado noviembre. Parece arriesgada una representación de una hora, con solo dos bailarines en escena. Pero tratándose de una pareja de intérpretes extraordinarios y con el apoyo de una serie de proyecciones, el resultado es muy atractivo.

Música

El discurso de dos enamorados en torno a finales de los 60 en Estados Unidos, se acompaña de diversas músicas, una con aspecto new age, otras doo wop con claras reminiscencias pop o el sonido penetrante de Edith Piaf. La coreografía es del propio de Matthew Golding y dispone de belleza y expresividad. Las proyecciones, obra de Valeria Rebck y Craneo Media, tienen a la luna como el tercer elemento de escenas en las que aparecen, además de los protagonistas, otros bailarines. La representación sobre las tablas es minimalista. Los bailarines y una cama con ruedas.

Éxito

Ante concepciones en apariencias tan sencillas, era importante conocer el refrendo del público que dilató su aplauso durante varios minutos, como muestra del entusiasmo que despertó la actuación. Una noche en el Generalife hermosa y fresca, que se agradece tras los calores de los últimos días, en la que queremos imaginar que venció el amor.