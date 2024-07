Alfacar se prepara para celebrar la 21º edición del Festival Hogaza Rock

La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, junto a la alcaldesa de Alfacar, Fátima Gómez, ha presentado la 21ª edición del Festival Hogaza Rock de esta localidad, un evento que se ha convertido en un referente indiscutible dentro del panorama cultural y musical de la provincia. Este festival, que se celebrará en la emblemática Plaza de la Iglesia de Alfacar, tendrá lugar el sábado 31 de agosto, transformando el corazón de este municipio en un escenario de música en directo que atraerá a miles de visitantes y amantes del rock de toda España.





Caracuel, ha destacado que “en esta vigésima primera edición, los artistas seleccionados convertirán al municipio alfacareño en una auténtica pista de baile con lo mejor de las décadas de los 50 y los 60, de la mano de una selección de grupos que harán vibrar a los asistentes a ritmo de 'rock and roll', 'garaje', o 'rhythm and blues’.Un año más, la Diputación de Granada apuesta por este festival, con una veteranía y calidad artística destacada, cuya finalidad es fomentar la actividad musical, a la vez que impulsar el turismo cultural en nuestra provincia, concentrando en Alfacar a algunas de las mejores bandas de todo el panorama nacional e internacional”.





Por su parte, la alcaldesa de Alfacar, Fátima Gómez, ha expresado que “año tras año, el festival nos ha permitido abrir nuestras puertas al mundo y compartir la riqueza cultural que tenemos para ofrecer. Es un evento que dinamiza la economía local y fomenta el turismo, a la vez que también une a nuestro pueblo en torno a la música. Estamos agradecidos por el apoyo de la Diputación y por la dedicación de todos los que hacen posible este festival. Juntos, continuamos construyendo un legado cultural que perdurará en el tiempo”.





El Festival Hogaza Rock de Alfacar ha alcanzado los 21 años de trayectoria, consolidándose como uno de los eventos más longevos y esperados de la provincia de Granada. Este año, para celebrar este aniversario, la organización ha confeccionado un cartel excepcional, lleno de energía y diversidad, que incluye tanto a bandas internacionales como a grupos nacionales de gran renombre. Entre los participantes se encuentran artistas que han hecho historia en la música rock, prometiendo ofrecer un espectáculo inolvidable.





Las bandas participantes en esta edición incluyen:





POWERSOLO de Dinamarca, conocidos por su inconfundible estilo "Donkey Punk", que fusiona frenéticamente géneros como el garage, punk, psychobilly, surf y blues. La banda, liderada por Kim Railthin, continúa fascinando a los seguidores con su mezcla única de sonidos de los años 50, 60 y 70.





REVEREND BEAT-MAN de Suiza, quien traerá su electrizante show como One Man Band. El líder de la banda The Monsters es famoso por sus conciertos intensos y dramáticos, que se convierten en experiencias de rock'n'roll auténtico y salvaje, donde temas como "Jesus Christ Twist" y "Don't Stop To Dance" transportan a los asistentes a una dimensión sonora incomparable.





TT SYNDICATE de Portugal, un septeto de músicos que ha conquistado a los escenarios europeos con su arrolladora mezcla de R&B y 60's beat. Su espectáculo en directo promete ser una explosión de energía, humor y ritmo que hará bailar al público hasta el final.





THE BO DEREKS de España, un trío gallego que rinde homenaje al rock and roll clásico y al rhythm and blues con una fuerza y vitalidad que recuerda a grandes íconos como Chuck Berry y Dr. Feelgood. Su sonido crudo y energético es una invitación a la diversión desenfrenada.





LOS WAVY GRAVIES, también de Galicia, quienes buscan revivir el garage y el frat rock'n'roll con conciertos llenos de dinamismo y creatividad. La banda combina punk, surf instrumental y garage rock para crear un ambiente de auténtica celebración musical.





BEAUTIFUL SEÑORITAS de España, una banda que se caracteriza por sus poderosos y adictivos temas de garage y punk rock. Sus actuaciones están repletas de riffs distorsionados y composiciones frenéticas que atrapan a la audiencia en una experiencia de rock’n’roll salvaje y primitivo.





El Festival Hogaza Rock de Alfacar es un testimonio del compromiso continuo con la música y la cultura en la provincia de Granada. En esta 21ª edición, el festival reafirma su posición como un evento cultural de referencia, promoviendo la música en vivo y el desarrollo artístico en un ambiente inclusivo y festivo.