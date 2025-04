Unos 150 tractores se movilizan en el Altiplano por las ayudas a los cultivos de frutos secos

Las organizaciones agrarias UPA y COAG han movilizado este martes en el Altiplano de Granada en torno a 220 vehículos, de ellos unos 150 tractores, en un acto de protesta que se ha desarrollado sin incidentes para exigir la inclusión de los cultivos de los agricultores de frutos de cáscara de esta provincia andaluza en las ayudas de la sequía. En un comunicado conjunto, los representantes de ambas organizaciones han explicado, como han hecho momentos antes de la concentración, que la protesta sirve para "denunciar la discriminación y el injusto tratamiento del Ministerio de Agricultura al excluir las comarcas de Huéscar, Baza y Guadix de las dos Ayudas por sequía, para los frutos secos de cáscara de secano en zonas con riesgo de desertificación". El hecho de que estén pendientes de publicación en el Boletín Oficial del Estado les lleva a tener cierta esperanza, ha indicado en declaraciones a Europa Press, el secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica, quien se ha congratulado del desarrollo con normalidad de esta protesta con tractores, que se han concentrado en el término municipal de Cúllar, donde se daba por finalizada la movilización pasadas las 13,00 horas, volviendo a puntos de origen como Orce o Puebla de Don Fadrique, también en el norte de la provincia granadina. Han querido "escenificar" el "descontento generalizado" en el sector, principalmente con medianos y pequeños agricultores, por estos "recursos públicos necesarios" que además consideran que les corresponden por lo que, además de "en la calle" en los despachos con la aportación de nuevos datos sobre pluviometría y daños sufridos en 2024, están luchando por que el Gobierno así lo reconozca. En el comunicado conjunto, Chica ha detallado que, "a pesar de que la situación es complicada, por la obstinación de los responsables del Ministerio de Agricultura, ni mucho menos creemos que sea imposible de reconducir". "Vamos a seguir trabajando para que no se quede ni un solo agricultor afectado fuera de estas ayudas. UPA Granada no permitirá que los productores de almendra perjudicados por la sequía se queden sin recibir lo que les corresponde", ha indicado el secretario provincial de la organización. "Y a la Junta de Andalucía también le decimos que deben tenernos en cuenta en las ayudas para paliar el efecto de los aranceles de Trump. Y creo que con la tractorada de hoy junto a COAG le vamos a hacer llegar a las administraciones nuestro mensaje", ha añadido Chica. Ambas organizaciones han querido escenificar una unidad de acción frente a lo que consideran una "discriminación" y un "injusto tratamiento" del Ministerio. La movilización ha contado con el respaldo de los secretarios generales de UPA Andalucía y Almería, Jesús Cózar y Francisca Iglesias, y ha estado encabezada también por el secretario de Organización de COAG Andalucía, Eduardo López. Han participado los secretarios provinciales de COAG Granada y Almería, Miguel Monferrer y Andrés Góngora, y la coordinadora de esta organización en el Altiplano granadino, Clara Torreblanca. La exclusión de los productores de almendro, pistacho, avellano y algarrobo en secano de las comarcas de Baza, Huéscar y Guadix de las ayudas directas por la sequía afecta, según han explicado UPA y COAG, a más de 2.000 agricultores y 71.535 hectáreas de secano de 23 municipios. Los agricultores perciben esta ayuda como medida para evitar el abandono de la actividad por falta de rentabilidad. Los criterios para acceder a la misma incluyen que el cultivo se encuentre en una pendiente superior al diez por ciento, o bien que la explotación, "a pesar de contar con una pendiente inferior, presente precipitaciones por debajo de los 300 milímetros anuales". Gracias a la última modificación, las lluvias de carácter torrencial por encima de 30 milímetros diarios van a ser descontadas de las medias anuales de precipitaciones que se consideran para establecer el derecho a la ayuda, criterio que en la comarca de Huéscar se cumple al detalle, "quedando el Altiplano inexplicablemente excluido", ha lamentado Clara Torreblanca. En este sentido, una de las medidas que es necesario aplicar y que se están exigiendo a través de la tractorada consiste en rectificar el error de medición del Ministerio al aceptar las medidas de un pluviómetro no oficial situado fuera de la zona en riesgo de desertificación en lugar de admitir el registro de lluvias de la Aemet que se encuentra dentro de la zona de almendros afectada por la sequía. La decisión del Ministerio de Agricultura de dejar fuera de las ayudas directas por sequía afecta a agricultores que han sufrido considerables pérdidas en sus explotaciones originadas por la escasez de agua y que viven en municipios como Orce, Galera, Puebla de Don Fadrique, Huéscar, Cúllar, Caniles, Baza, Cortes de Cúllar, Freila, Zújar, Ferreira, Dólar, Guadix, Aldeire, Fonelas, Valle del Zalabí, Calahorra, Cortes y Graena, Alquife, Gor, Jerez del Marquesado, Albuñán y Cogollos de Guadix, todos ellos en las comarcas del norte de Granada. En este contexto, el secretario general de COAG Granada, Miquel Monferrer, ha indicado que "no vamos a parar hasta que sea reconocido el error que ha dejado fuera a la comarca del Altiplano de las ayudas por sequía cuando en esta zona la pluviometría está en mínimos desastrosos para el cultivo".