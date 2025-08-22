12.000 peticiones para más de 80 programas en el Plan de concertación

La Diputación de Granada ha recibido una amplia y significativa respuesta de los municipios en el marco del Plan de Concertación Local 2026-2027. Los ayuntamientos de la provincia han presentado un total de 11.951 peticiones, que serán canalizadas a través de más de ochenta programas de asistencia técnica, económica y material, con una inversión que supera los 29 millones de euros en transferencias directas.

Así lo ha dado conocer en la mañana de este viernes, el diputado de Asistencia a Municipios, Eduardo Martos, que ha subrayado que esta alta participación refleja la confianza de los ayuntamientos en la Diputación y en el gobierno de Francis Rodríguez, que trabaja desde la escucha y dando la mano a cada municipio, especialmente a los más pequeños y con menor capacidad técnica, para que puedan impulsar sus propias políticas públicas y responder a las demandas de su ciudadanía.

En este nuevo Plan, la Diputación mantiene una apuesta firme por los municipios en riesgo de despoblación, que contarán con un trato preferente dentro de este proceso. “Queremos garantizar que ninguno quede atrás, y que la concertación siga siendo una herramienta útil que vertebre, una y sea generadora de nuevas oportunidades”, ha señalado el diputado.

Áreas de intervención y novedades

Los programas abarcan ámbitos tan diversos como obras, ciclo integral del agua, urbanismo, medio ambiente, fomento rural, empleo, gestión energética, administración electrónica, bienestar social, igualdad, juventud, deportes, emergencias, consumo o patrimonio municipal.

Entre las novedades del bienio 2026-2027 destacan los programas para la conservación de castillos y fortalezas y su incorporación a rutas patrimoniales, así como nuevas herramientas de gestión municipal como la relación de puestos de trabajo o el registro de animales de compañía.

Los acuerdos con los municipios se firmarán en diciembre de 2025, momento en el que se podrá cuantificar el impacto final de este plan.