Procesión de la Virgen de Gracia

La Virgen de Gracia recorrerá las calles de la demarcación parroquial de la parroquia de la que es titular, en la jornada de este lunes 8 de noviembre. Será con motivo de la Festividad de la Natividad de la Virgen, que se celebra ese día. La comitiva partirá desde el templo a partir de las 20:00 horas, y el recorrido será el siguiente: Plaza de Gracia, Casillas de Prats, Plaza Menorca, Obispo Hurtado, Pedro Antonio de Alarcón, Ancha de Gracia y Plaza de Gracia. Durante el recorrido se rezará el Santo Rosario.

una imagen del siglo XVII

La imagen preside el altar mayor de la parroquia y es una talla realizada por Luis de Peña en el siglo XVII, que representa a María con el Niño Jesús en sus brazos. Esta advocación está muy vinculada con la Orden Trinitaria, a la que perteneció el templo hasta la desamortización. Su nombre deriva de una de las partes de la oración del Ave María: "llena eres de gracia".