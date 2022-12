Primeras declaraciones del único candidato a Hermano Mayor de la Soledad

Patricio Carmona, como anticipó COPE, ha presentado su candidatura a Hermano Mayor de la Cofradía de la Soledad de San Jerónimo. Concluído el plazo establecido para este trámite, es el único que lo ha cumplimentado. En declaraciones a CRUZ DE GUÍA, Carmona ha manifestado que "me ha animado a tomar esta el apoyo que he recibido de los cofrades para hacerlo". El candidato ha añadido que "hay un ambiente de trabajo extraordinario y además una gran participación en los cultos". En cuanto a su programa de actividades, se concentran en llevar a cabo los proyectos del paso de la Virgen y el del Señor, cuyos diseños llevan además su firma. No ha querido aventurar posible fechas, añadiendo "que todo dependerá de los ingresos que se consigan generar y hay que tener en cuenta que con motivo de la reciente Coronación ha habido una serie de gastos extraordinarios". El Cabildo Electoral tendrá lugar el próximo sábado 17 de noviembre.