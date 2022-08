Manuel Prados comenzará a pintar este mes el cartel de la Semana Santa de 2023

El cartel de la Semana Santa de 2023 será un pintura. Esta ha sido la decisión adoptada por la Junta de la Federación de Cofradías que desde el pasado mes de junio preside Armando Ortiz. Los nuevos mandatarios desean formar “un grupo de trabajo multidisciplinar que, en años futuros, se encargue de discernir la forma de elección y las características que la obra en cuestión debe de tener, bien sea fotografía, pintura o cualquier manifestación artística posible, con el fin de conseguir el mayor consenso. Debido a la premura de tiempo con la que cuenta esta Junta de Gobierno” se ha aprobado que el próximo año sea una obra pictórica y se ha designado para su realización a Manuel Prados Guillén, artista granadino de 36 que ya tiene experiencia en este tipo de trabajos. Sus primeras obras datan de cuando contaba quince años y desde entonces su reproducción a sido abundante.

Comienzo del trabajo

Manuel Prados ha realizado carteles como el de la Concepción, Rescate y Corpus de Granada o los de la Virgen del la Cabeza de Andújar y la Asunción Cantillana. Jerez de la Frontera y Estepona son otras de las localidades en las que han podido disfrutar de su arte. “Esta semana quiero comenzar a hacer este trabajo con el que tengo una gran ilusión, - nos ha comentado-. Estoy pendiente de poder disponer de los materiales necesarios que son los que yo habitualmente empleo, aunque ya tengo el boceto de la obra y se lo he presentado a la Federación que me han dado libertad para la creación. Me han pedido que no adelante nada sobre su contenido y espero poder tenerlo terminado en diciembre, dado que la presentación es en enero”.

El autor del cartel es pintor, imaginero, diseñador y escritor. Esta faceta tal vez sea la menos conocida y parece que es una cuestión que se reitera en su familia, puesto que es pariente de los reconocidos poetas Jorge Guillén y Rafael Guillén. Es hermano del Rescate y de la Virgen de la Cabeza de Colomera. Ha trabajado también temas profanos y su obra se caracteriza por un acentuado carácter granadino, mostrando unas características que dotan a su labor de una especial personalidad.