La Junta General de Hermanos Mayores de la Federación de Cofradías concluye con la solicitud de "una reunión informal, fuera del pleno, para reflexionar sobre la situación actual"

Nota de la Federación de Cofradías de Semana Santa después de la celebración del Pleno de Hermanos Mayores:

"En la noche del martes 14 de Enero de 2025 ha tenido lugar en el Centro Ágora la junta general ordinaria de hermanos mayores. Se contó con la asistencia del Rvdo. P. José Gabriel Martin Rodríguez, Delegado Episcopal para Hermandades y Cofradías, que realizó el punto doctrinal y fue presidido por el presidente federativo, D. Armando J. Ortiz García.

Tras la lectura y aprobación del acta de la Junta anterior, el presidente D. Armando J. Ortiz comenzó su informe recordando que para finales de febrero se deberán haber realizado los cabildos extraordinarios para la participación de las hermandades en la exposición KERYGMA, a celebrar en el año 2026 con motivo del I Centenario de la Real Federación de Hermandades y Cofradías.

Se va a realizar una reunión con las vocalías de formación para plantear el plan pastoral, el próximo 20 de enero.

Respecto al escrito presentado al Consiliario de la Real Federación por 18 hermandades solicitando que se incluyera en el orden del día el punto de la aprobación de la Carrera Oficial, el presidente aclara y justifica la no inclusión en este pleno de ese punto. En primer lugar, respecto a lo indicado en el escrito sobre cómo se realizó en el anterior cambio. El 20 de Octubre de 2010 se realizó una junta ordinaria en la que la Junta de Gobierno, instada por el Ayuntamiento por motivos de seguridad, se solicitaba el cambio de Calle Navas y Plaza del Carmen a calle Ganivet, votándose si estaban de acuerdo o no con el cambio de esa calle. El pleno extraordinario que se realiza en noviembre de 2010 fue solamente la concesión de la empresa que licitaba la realización de los palcos. El 13 de Enero de 2011, en un pleno ordinario, se realizó la aprobación del itinerario oficial para las Estaciones de Penitencia: Ganivet, Mesones, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas y Santa Iglesia Catedral, el recorrido oficial completo. Por tanto, no se aprobó la carrera oficial en un pleno extraordinario anterior.

En el caso actual, en el pleno ordinario del 16 de enero de 2024 se votó si las hermandades querían que la Junta de Gobierno de la Real Federación continuara trabajando en alternativas de ampliación de la Carrera Oficial, que posteriormente se traerían al pleno para su análisis y aprobación. Se obtuvieron 27 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención (ausentándose dos hermandades en dicho pleno).

El 24 de mayo de 2024 se envía un escrito a todas de las hermandades, citándolas el 3 de junio para entregar el dossier sobre la propuesta de ampliación de la Carrera Oficial. Del 6 al 13 de junio se reunieron las hermandades por días, y el 25 de junio de 2024 se celebró el pleno extraordinario para la aprobación o no de la propuesta de la ampliación de la Carrera Oficial, quedando aprobada la Carrera Oficial.

Cuando el articulo 17. 1. 1-2 a) dice que dentro de los 20 primeros días del mes de enero se convocará al pleno ordinario para conocer, modificar o aprobar, en su caso, la carrera oficial, si hubiera habido algún cambio o modificación en lo aprobado el 25 de junio de 2024 se hubiera incluido, pero no es el caso. Igualmente se recuerda que, si se hubiera llevado hoy una votación y no se hubiera aprobado, existe ya una licitación de una empresa, que lleva ya invertidos 486.000 euros en la realización de los nuevos palcos, habiéndose ya adjudicado 500 palcos a nuevos usuarios, por lo que existiría un perjuicio a terceros.

Pide reflexión sobre lo que se ha generado en estos días.

El Hermano Mayor de la Hermandad de la Aurora, D. Víctor Alarcón indica que desde la Federación se dice que no se ha cambiado cuando los anteriores años que no se cambiaba se traía al pleno, así como que si ha habido cambio en la carrera oficial, porque en vez de pasar rodeando el granado de Puerta Real se va a pasar recto desde Ganivet a Mesones. El Presidente aclara que sigue siendo igual la Carrera Oficial, el itinerario indicaba Ganivet, Puerta Real y Mesones y eso fue lo aprobado y no se modifica.

El Hermano Mayor de la Hermandad de los Estudiantes, D. Antonio Granados, indica que se preguntó por el grupo de WhatsApp de Hermanos Mayores sin obtener respuesta, por lo que se procedió a realizar el escrito.

El Hermano Mayor de la Hermandad de la Lanzada, D. Enrique Trujillo interviene para decir que si se hubiera incluido en el orden del día no tenía que conllevar derogar lo aprobado en el pleno extraordinario, simplemente es por continuar realizando lo que se ha estado realizando según los estatutos los últimos años.

El Hermano Mayor de la Hermandad del Santo Vía Crucis, D. Vicente Gomáriz, suscribe y comparte lo dicho por los anteriores hermanos mayores respecto a que se avisó al Presidente por el grupo de WhatsApp, y que han echado en falta que se escuchara los problemas de las hermandades con la nueva carrera oficial.

El presidente responde que las explicaciones no las iba a dar por un grupo de WhatsApp, que dirigiéndose personalmente a él lo hubiera explicado como ha hecho hoy. Así como que durante todo el proceso que se ha relatado se ha escuchado a todas y cada una de las hermandades, tanto problemas particulares como en las reuniones con cada jornada.

En el siguiente punto del orden del día, el Estado de Cuentas del Ejercicio, el tesorero, D. Francisco José Estévez Rodríguez presenta las cuentas del año 2024, con unos gastos totales de 295.181,06 euros, y unos ingresos de 420.089,27 euros, obteniéndose un excedente de 124.890,21euros, a repartir entre las 32 Hermandades de Penitencia de Granada.

El Hermano Mayor de la Hermandad de la Aurora D. Víctor Alarcón pregunta por la diferencia entre lo presupuestado en ingresos por sillas y palcos y lo finalmente ingresado. Además pregunta por lo presupuestado para la Iglesia de Santiago. Se aclara que los ingresos por sillas se han visto mermados por las inclemencias meteorológicas de esta pasada Semana Santa. Sobre la Iglesia de Santiago, que se ha recibido a finales de año, y a partir de ahí se realizará el presupuesto total de lo necesario para su puesta en marcha.

Tras ello se pasa al nombramiento de los Censores de Cuentas, siendo elegidos D. Enrique Trujillo, Hermano Mayor de la Hermandad de la Lanzada y D. Víctor Alarcón Hermano Mayor de la Hermandad de la Aurora, que presentaran para su aprobación el informe en el próximo pleno del mes de febrero.

En ruegos y preguntas, el Hermano Mayor de la Hermandad de Paciencia, D. Ignacio Figueruela se pregunta por el proceso de los Estatutos. Se indica que 12 hermandades han realizado alegaciones, se están sistematizando para poder traer a un pleno extraordinario la votación y debate de las alegaciones realizadas.

D. Enrique Manuel Trujillo, Hermano Mayor de la Hermandad de la Lanzada, reitera que, como ya hizo el año pasado, el Salón de Plenos se está quedando pequeño para la presentación del cartel oficial, que sería conveniente buscar una nueva ubicación, así como solicita que se marquen desde la Federación unas pautas para el presentador o presentadora de este cartel para evitar que vuelva a suceder lo que el pasado sábado.

D. Juan Antonio Romera, Hermano Mayor de la Hermandad de los Favores, apoya lo indicado por D. Enrique Trujillo, que debe limitarse la duración del acto.

D. Antonio Granados, Hermano Mayor de la Hermandad de los Estudiantes, indica que la semana pasada se reunieron los Hermanos Mayores con representantes del Ayuntamiento, imponiéndose el recorrido a seguir por el argumento de descongestionar una determinada zona de la ciudad por la junta de seguridad, expresando su disconformidad con esta imposición y el perjuicio a su Hermandad.

D. E.D., Hermano Mayor del Silencio quiere transmitir que tiene la sensación que se está viviendo un pulso, y que esa Semana Santa no es la que se quiere para nuestra ciudad, no debiendo dar esa imagen una comunidad cristiana y que debemos reflexionar todos, tanto las hermandades como la Real Federación.

D. Vicente Gomáriz, Hermano Mayor del Vía Crucis, se une a lo indicado sobre la presentación del cartel de este año, para que se den unas pautas. Y sobre lo comentado sobre la aprobación de la Carrera Oficial, reitera que la inclusión de ese punto no conllevaba que no se fuera a aprobar. Consulta sobre las obligaciones y deberes de la concesión de los palcos, que se traerán al próximo pleno.

D. Miguel Luis López-Guadalupe, hermano Mayor de la Hermandad de San Agustín, reitera lo dicho por el Hermano Mayor del Silencio, solicitando una reunión informal, fuera del pleno, para reflexionar sobre la situación actual, por la imagen que se está dando de la Semana Santa de Granada, que no podemos permitir dañar, y restablecer unos valores que está viendo quebrantados.

D. Víctor Alarcón, hermano Mayor de la Hermandad de la Aurora expone que nadie viene en contra de la Federación, si no en busca de mejorar la Semana Santa de Granada. Por otra parte, pregunta por el borrador que se presentó por la Policía Local para el tema de los vía Crucis y actos extraordinarios tras la reunión mantenida. El presidente indica que no se le ha vuelto a comunicar nada sobre el tema, y si se está limitando horarios. El hermano mayor de la Hermandad de los Favores indica que si se les ha limitado el horario. El presidente indica que la Federación va a consultar el estado del borrador y que se ha determinado finalmente.

Finaliza la junta general con las preces finales a cargo del Rvdo. P. José Gabriel Martin Rodríguez, Delegado Episcopal para Hermandades y Cofradías.