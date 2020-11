La Hermandad de la Expiración (Escolapios) celebra Función Solemne dedicada a San José de Calasanz

Foto e ilustración: Cofradía Cristo de la Expiración

Desde su fundación, la Hermandad del Cristo de la Expiración es conocida popularmente como “de los Escolapios”, puesto que fue creada antiguos alumnos del centro de enseñanza de esta orden religiosa y en su iglesia tiene la sede a corporación. Pero no fue hasta 2007 cuando incorporó ese nombre a su título. Se conmemoraba entonces el 450 aniversario del nacimiento del fundador de esta congregación religiosa, San José de Calasanz. Ese año además, incorporó al santo aragonés como uno de sus titulares. Por este motivo, las actuales Reglas de la corporación señalan cultos en su honor. Se hacen coincidir con la fecha en la que tradicionalmente el Colegio de los Escolapios ha celebrado esta festividad, coincidiendo con el Día del maestro, siendo San José de Calasanz su patrono.

Este viernes, día 27 de noviembre, ha programado junto con la Parroquia Función Solemne dedicada a este San José de Calasanz. Será a partir de las 19,30 h. La mencionada parroquia también lo tiene como titular. Desde la corporación escolapios no recuerdan que “deben atenderse todas las normas de las autoridades sanitarias, por lo que el aforo del templo estará reducido al 30%, no podrán desplazarse al mismo aquellos hermanos que no tengan su residencia habitual dentro del término municipal de Granada, además, es indispensable el uso correcto de la mascarilla en todo momento, del gel hidroalcohólico, así como mantener las distancia de seguridad dentro del templo”.