Una felicitación navideña muy original de la Cofradía del Huerto a las Comendadoras de Santiago
La participación de los hermanos ha sido clave para poder desarrollar esta iniciativa
Granada - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El programa navideño de la Cofradía de la Oración en el Huerto tendrá dos citas de interés en los próximos días. El domingo 21 de diciembre (12,30 h.) se bendecirán las imágenes del Niño Jesús de los belenes familiares, durante la celebración de los cultos mensuales.
teatro y música
La música y el teatro serán protagonistas de la actividad programada el día siguiente, cuando a las 20 h. los hermanos de la corporación feliciten a las Monjas Comendadoras de Santiago, con las que tiene una especial vinculación, al residir en su convento del Realejo. Para ello contará con la participación de la Coral de la Parroquia del Espíritu Santo, el Coro de la Asociación de Mujeres Mercedes Salinas de Jun. Además, los hermanos de la corporación penitente pondrán en escena una obra teatral titulada Ocurrió una vez que visitó a un Niño un camello cojo.
