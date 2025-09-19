COPE
Conoce a la familia que recibirá el galardón Custodia de Plata 2025

Es la octava ocasión en la que se otorga esta distinción

Granada - Publicado el

La Asociación Corpus Christi, integrada por ex hermanos mayores de las cofradías de la ciudad de Granada, ha decidido por unanimidad, conceder la Custodia de Plata 2025 a la Familia León-Guerra, y concretamente a tres de sus miembros Joaquín León Guerra, Antonio León Guerra y Joaquín León González, conocidos por su gran vinculación a las hermandades granadinas y al negocio de la hostelería. Es la octava vez que se entrega esta distinción. 

justificación del premio

Los motivos que según esta asociación justifican este premio son " su dedicación, compromiso, aportación y apoyo a la Semana Santa de Granada, a cuantas actividades cofrades les han sido comunicadas de todas las hermandades sin distinción durante más de 60 años,  y por la afabilidad y bonhomía  de sus integrantes". La entrega tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y la fecha esta por determinar, pudiendo ser a finales de octubre.

