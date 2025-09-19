Conoce a la familia que recibirá el galardón Custodia de Plata 2025

La Asociación Corpus Christi, integrada por ex hermanos mayores de las cofradías de la ciudad de Granada, ha decidido por unanimidad, conceder la Custodia de Plata 2025 a la Familia León-Guerra, y concretamente a tres de sus miembros Joaquín León Guerra, Antonio León Guerra y Joaquín León González, conocidos por su gran vinculación a las hermandades granadinas y al negocio de la hostelería. Es la octava vez que se entrega esta distinción.

justificación del premio

Los motivos que según esta asociación justifican este premio son " su dedicación, compromiso, aportación y apoyo a la Semana Santa de Granada, a cuantas actividades cofrades les han sido comunicadas de todas las hermandades sin distinción durante más de 60 años, y por la afabilidad y bonhomía de sus integrantes". La entrega tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y la fecha esta por determinar, pudiendo ser a finales de octubre.