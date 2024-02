Ya se conoce la decisión sobre las capas de la Cofradía Humildad

La Cofradía de la Humildad ha convocado tres cabildos en los últimos meses para determinar si se aprobaba un cambio en su hábito de penitente. En la primera ocasión, no se pudo realizar esta reunión debido a que no se atendía en la propuesta la necesidad de modificar los Estatutos de la corporación. La segunda tampoco pudo adoptar una decisión, puesto que la cita no se había convocado correctamente. En esta tercera, los hermanos se han pronunciado y no se ha alcanzado el quórum preciso para tomar esta determinación que era de dos tercios. Dos votos han sido los que finalmente han impedido esta alteración.

La propuesta consistía en una capa roja, que además incluía el bordado del escudo en esta prenda. Por tanto, los hábitos de la hermandad continuarán como hasta la fecha.