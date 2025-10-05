COPE
Podcasts
Deportes Córdoba
Deportes Córdoba

Videocrónica del Real Zaragoza 0- Córdoba CF 1: Jarabe de puntos para crecer

En un partido marcado por la escasa claridad de ideas de ambos contendientes y los nervios, los blanquiverdes se llevan su primer triunfo como visitantes merced a un autogol y salen de puestos de descenso

Videocrónica del Real Zaragoza 0- Córdoba 1
00:00

Videocrónica del Real Zaragoza 0- Córdoba 1

Toni Cruz González

Córdoba - Publicado el

1 min lectura

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

13:00 H | 05 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking