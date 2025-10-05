Videocrónica del Real Zaragoza 0- Córdoba CF 1: Jarabe de puntos para crecer
En un partido marcado por la escasa claridad de ideas de ambos contendientes y los nervios, los blanquiverdes se llevan su primer triunfo como visitantes merced a un autogol y salen de puestos de descenso
00:00
Córdoba - Publicado el
1 min lectura
Ángel Expósito, sobre el informe de la UCO: "José Luis Ábalos es espectacular, sigue siendo diputado, sacando sobres o repartiéndoselos desde Ferraz"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h