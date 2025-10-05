COPE
Marcelo Timorán: "Iván Ania me pidió que no tuviera miedo y que hiciera mi fútbol"

El boliviano atendió a COPE tras su estreno con el primer equipo cordobesista a la conclusión del choque ante el Real Zaragoza

Marcelo Timorán atendiendo a COPE
Toni Cruz González

Córdoba - Publicado el

1 min lectura

Semana fantástica para Marcelo Timorán. El boliviano fue renovado por el Córdoba, convocado con la selección absoluta boliviana y terminó debutando con el primer equipo cordobesista ante el Real Zaragoza. A la conclusión del choque ante los maños atendió a COPE.

