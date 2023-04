Balance final de la consulta a las cofradías sobre la posibilidad de participar en una procesión magna

Veinticinco cofradías están disputas a participar en la procesión magna que podría tener lugar el próximo 14 de octubre con motivo de Encuentro Nacional de Cofradías que se celebrará en Granada. Siete no se han mostrado disputas a hacerlo. Este es el balance de las consultas que ha propuesto la Federacion de Cofradías de Semana Santa a los treinta y dos hermandades que forman parte de esta entidad.

Cofradías dispuestas a participar

Las cofradías que están disputas a formar parte de esta comitiva son las siguientes: Trabajo, Estudiantes, Humildad, Dolores, Concepción, Rescate, Soledad de San Jerónimo, Salesianos, Oración en el Huerto, Consuelo, Penas, Escolapios, Estrella, San Agustín, Santa Cena, Despojado, Resucitado del Zaidín Vergeles, Sentencia, Entrada en Jerusalén, Favores, Rosario, Esperanza, Lanzada, Aurora y Cautivo. No obstante, hay que tener en cuenta que algunas han puesto condicionantes. La Concepción, que lo haría si finalmente no tuviera coste para su presupuesto y en términos parecidos se ha expreado el Cautivo que “ha decidido participar en la citada salida Magna con el paso de su titular Mariana, siempre y cuando se cuente con la financiación total necesaria, por anticipado, y siempre que la misma sea autorizada por la autoridad Eclesiástica competente”. Esta última circunstancia también la han introducido en sus comunicados otras corporaciones como Jesús Despojado o la Aurora. El Trabajo que desea acudir con su misterio, pero situando en él no a la Virgen del Consuelo, que es con la que sale en Semana Santa, sino a Nuestra Señora de la Luz, que participa en su estación de penitencia bajo palio. Además, otras corporaciones han indicado el paso con el que desean acudir a la procesión En cualquier caso, la decisión definitiva corresponderá al Arzobispo.

Hermadades que han decllnan la opción

Las cofradías que han indicado que no desea participar son siete: Vía Crucis, Santo Sepulcro, Misericordia (Silencio), Santa María de la Alhambra, Nazareno, Resucitado de Regina y Ferroviarios.