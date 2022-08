El Villarreal B llega a Granada sin uno de sus principales jugadores

El Granada recibe este lunes al Villarreal B, equipo recién ascendido, en el Nuevo Estadio de los Cármenes (20 h.). Karanka tiene dudas sobre el estado físico de un jugador, aunque no ha revelado de quién se trata, y el rival no podrá contar con Lozano que es uno de sus mejores jugadores, al encontrarse sancionado. Esta circunstancia puede aportar mayor protagonismo al granadino Collado, formado en la cantera del equipo valenciano. El equipo rojiblanco depende de sí mismo para mantener el liderato. Incluso un empate le bastaría para continuar primero en la clasificación. A priori, el conjunto rojiblanco es el favorito, pero la versatilidad de los filiales hace difícil prever como será el encuentro.

Alineación

Es muy difícil aventurar el posible once del Granada. Parece claro que en la portería estará André Ferrerira y que en la defensa se alinearán Ricard, Miguel Rubio, Ignasi Mikel y Quini. Para el centro del campo existen distintas variantes. La vuelta al equipo de Bodiger es una opción y podría estar acompañado por Sergio Ruiz o Petrovic. También tiene opciones Meseguer.Puertas y Uzuni jugarían en las bandas. La media punta puede ser para Melendo y arriba podría situarse Callejón, pero también podría ubicarse en el motrileño en la media punta y en la posición más adelantada Arezo.

Mercado

En cuanto al mercado de fichajes no se esperan movimientos hasta que concluya el partido, pero la no convocatoria de Perea por el Cádiz, acentúan sus opciones para fichar por el Granada. Podría no ser el último fichaje y atención a las posibles operaciones de salida, complicadas pero no descartables de Rochina y Víctor Díaz.

Guía de la liga

COPE desde este lunes a su disposición la Guía de la Liga de fútbol con los calendarios de Primera y Segunda. Esta tarde se repartirá en el Nuevo Estadio de los Cármenes y pueden recogerla en la emisora de COPE en Granada en horario de 9 a 14 h., de lunes a viernes.