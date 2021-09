Transmiten tranquilidad ante a la posible marcha de uno de los jugadores más importantes de la plantilla

Foto: Granada CF

Machís no ha participado en último entrenamiento de la semana. El venezolano, que tiene una lesión muscular, se ha ejercitado al margen, como ha sucedido durante gran parte de las últimas sesiones. Desde el Granada se insiste en que no hay ningún interés porque abandone el club, ante los rumores sobre la posibilidad de su marcha a la liga de México, en la que todavía está abierto el mercado. Fuentes de la entidad rojiblanca transmiten tranquilidad al respecto, aunque siempre existe la posibilidad de ejercitar la clausula de rescisión. Este fin de semana el primer equipo del Granada no tiene competición, debido a la ventana para las selecciones.

Cultos a la Patrona

El Granada ha participado un año más en los cultos que se celebran durante este mes en la Basílica de la Virgen de las Angustias, Patrona de Granada. Acudieron los capitanes de la primera plantilla y el Granada femenino, acompañados por distintos dirigentes como la Consejera Patricia Rodríguez, el responsable de relaciones institucionales, Pepe Macanás, y el Director Deportivo, Pep Boada.

Inscripciones para el partido frente al Betis

Este viernes ha comenzado el plazo de inscripción para el sorteo entre los abonados que deseen presenciar el encuentro del próximo lunes 13 de septiembre frente al Betis (22 h.). Estará abierto hasta el próximo lunes 6 a las 20 h. También se puede realizar esta gestión en las taquillas del Estadio Nuevo Los Cármenes este viernes (17 a 20 h.) y el lunes próximo (10 a 18 h.). Podrán asistir 11.600 y los abonados suman 12.800. Se puede dar el caso de que no sea necesario este sorteo. Si finalmente sí hubiera que recurrir a este fórmula, tendrán prioridad los que no fueron agraciados en el sorteo del partido frente al Valencia.

Debutan el Recreativo y Granada femenino

El Recreativo, que continúa siendo entreando por de Torrecilla, inicia la competición en Segunda División B es sábado (20 h.) frente al Hércules. El Granada femenino, que milita en el Segunda División Grupo Sur, también disputa en la misma jornada (18 h.) su primer partido. su rival será el Fermagin de Gran Canaria. Debuta como técnico Roger Lamesa. Esta temporada jugará sus partidos en la Ciudad Deportiva. Podrán asistir al encuentro 150 abonados. El equipo se acaba de proclamar campeón de la Copa de Andalucía tras superar al CD Pozoalbense y a dos rivales de superior categoría, el Sevilla FC y el Sporting de Huelva. Su jugadora Pamela González ha sido citada por la selección uruguaya, para participar en dos partidos amistosos en la próxima fecha FIFA del lunes 13 al martes 21 de septiembre. Los dos encuentros se disputarán en Santiago de Chile, ante la selección chilena.