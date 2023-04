Todavía existe una opción de comprar estradas para el Granada CF-Las Palmas

El Director General del Granada, Alfredo García Amado, y el Director Deportivo, Nicolás Rodríguez, se ha reunido esta mañana con la plantilla y el cuerpo técnico. El objetivo ha sido restarles presión y mostrarles su apoyo. Además, el club ofrecerá desde esta tarde la oportunidad de liberar asientos de abonados que no vayan a acudir al Estadio el sábado (16,15 h.) al partido frente a Las Palmas. El beneficio de la venta de esta localidades será compartido entre el abonado y el club. Se calcula que hay unos dos mil abonados cada partido que no acuden al estadio por diferentes circunstancias. Así se desea paliar la falta de entradas, puesto que como informó COPE, en el día de ayer se vendió todo el aforo del Nuevo Los Cármenes, que no se distingue precisamente por su un recinto con mucha capacidad y que hace mas de un cuarto de siglo que está todavía sin terminar.

El club dice desconocer el nuevo pliego de condiciones para la cesión de la instalación que permitiría su ampliación cargo a sus propio presupuesto. Por el momento el Ayuntamiento lo aprobó, se divulgó su contenido por los medios y algo debe conocer el Granada, pero todavía no se ha publicado. Es probable que se tema, como viene señalando COPE, que la entidad rojiblanca vuelva a negarse a participar dadas las condiciones exigidas por el municipio, tal y como sucedió con anterioridad.

La instalación de gradas supletorias se ha desestimado por cuestiones relacionadas con la seguridad y la necesidad de mover otras instalaciones provisionales. Las obras de ampliación que programa el Granada y para las que es necesario un acuerdo de cesión a medio-largo plazo, supondría un estadio de 24 mil o 25 mil espectadores.

Gira del Granada

El club ha dado a conocer una nueva actividad que permitirá visitar la provincia. Consiste en instalar campos portátiles y zonas recreativas en nueve localidades y un centro durante los fines de semana. Será entre el 23 de abril y el 27 de mayo y se llegará a Albuñol, Alfacar,Alhendín, Santa Fe, Molvízar, Ugíjar y Centro Comercial Granaita. Si las circunstancias del calendario lo permitieran, los ganadores de estos torneos que tendrían lugar en este escenario, celebrarían una final en el Nuevo Los Cármenes.