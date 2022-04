Solo la victoria frente al Atlético de Madrid evitará que el Granada se sitúe en zona de descenso

Esta miércoles (19 h.) el Granada juega en el Wanda Metropolitano. Karanka, que debuta en el banquillo, no ha ofrecido lista de convocados. Si su equipo no gana este partido, habrá entrado en puestos de descenso, puesto que ayer el Mallorca le ganó al Alavés. Quedan seis encuentros para que concluya la competición. Además del partido de hoy, el Granada recibirá a Celta, Althletic de Bilbao y Español. Como visitante actuará ante Mallorca y Betis.

Es muy complicado determinar un probable once del Granada esta tarde. Primero porque debuta un nuevo técnico y luego, porque como hemos indicado, no se a ofrecido lista de convocados. Podemos partir de algunos hechos objetivos. Son baja de larga duración Carnos Neva, Rochina y Torrente. Está sancionado Germán. Ayer no entrenaron Soro y Jorge Molina y Gonalons y Arezo lo hicieron al margen del equipo. Luis Suárez vuelve a estar disponible, cumplido su partido de sanción. El esquema de juego más utilizado por Karanka es el 4-2-3-1.

Por tanto podemos imaginar que el once podría estar compuesto por Maximiano, Quini, Víctor Díaz, Domingos Duarte, Escudero, Petrovick, Montoro, Milla, Puertas, Machís y Luis Suárez.

El Atlético de Madrid tiene seis bajas para este partido: Joao Felix, Lemar, Jiménez, Herrera, Kondogbia y Felipe. Los dos últimos están sancionados.