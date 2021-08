Robert Moreno quiere que la intensidad del Granada iguale a la del Valencia de Bordalás

Foto: Granada CF

Este sábado (19,30 h.) vuelve la liga con público al Nuevo Los Carmenes. El Granada se enfrentará al Valencia. Finalmente, deibdo al foro autorizado y también a la distancia necesaria entre espectadores, serán unos 7.500 los aficionados, que previo sorteo entre los abonados, puedan acudir al encuentro

Robert Moreno no tiene bajas para este partido. El once inicial mantiene intertidumbre sobre en la portería, con dos candidatos a la titularidad: Maximiano y Aarón. En defensa parece habrá novedades con respecto al anterior compromiso: Foulquier, Germán, Domingos Duarte, Carlos Neva. En el centro del campo está por definirse si Montoro será o no titular y tienen posición fija, salvo sorpresa, Gonalons y Milla. Si no fuera titular el valencia, estaría en la alineación inicial Monchu. En las bandas no deben existir novedades y los llamados a ocuparlas son Puertas y Machís. Y arriba Luis Suárez es quien más opciones tiene. El entrenador ha citado el sábado a toda la plantilla.

El técnico granadinista no teme a la intensidad del Valencia y señala que de lo que se trata es de igualarla. En el conjunto de Bordalás hay dudas en torno a la portería. Mamardarshvil, procedente del Dinamo de Tiblisi y que se enfrentó al Granada en la competición europea durante la pasada temporada, fue titular en la primera jornada, debido a la lesión Jasper Cilessen. Tras la buena actuación del georgiano, el técnico valencianista habrá de adoptar una decisión complicada. La baja más significativa será la del defensa Hugo Guillamón, que expulsado a los 30 segundos del primer partido de la competición.

El Totteham y Domingos Duarte

Existe preocupación por la posibilidad de que Domingos Duarte abandone el club antes del cierre del mercado. El Totteham pudiera estar interesado en sus servicios. Al parecer la oferta que ha realizado no satisface los deseos del Granada. En este sentido hay que tener en cuenta que aproximadamente 25 % de la operación sería para el Sporting de Portugal, club que lo traspasó el conjunto rojiblanco.

Normas Covid-19

El club, debido a la situación sanitaria, ha dado a conocer las siguientes recomendaciones para los aficionados que asistan a este encuentro:

“Respetar loshorarios de acceso y llegar con tiempo al estadio: Las puertas se abrirán una hora y media antes del partido (18:00h) y el abonado tendrá un horario de acceso recomendable que vendrá señalado en su entrada.

Traer impresa la entrada para agilizar el paso por tornos. Especialmente si la pantalla de tu smartphone se encuentra dañada o el brillo del móvil es bajo.

Es obligatorio llevarmascarilla durante el evento. Se habilitarán puntos de venta itinerantes en el estadio con agua y mascarillas.

Ocupar el asiento asignado y mantener la distancia social. Con la excepción de las personas del mismo grupo social que hayan solicitado su acceso al recinto de manera conjunta.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Quedaprohibido fumar y comer en todo el estadio.

Y para salir del estadio, esperar las indicaciones del personal de seguridad.

Las taquillas del estadio permanecerán abiertas el sábado de 9:00 a 14:00h y de 16:00 al inicio del partido para subsanar cualquier incidencia”.