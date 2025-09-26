COPE
Podcasts
Granada - Sta. Fe
Granada - Sta. Fe

"Queremos que la ciencia se convierta en capacidad tecnológica al servicio de todos"

El rector de la UGR, Pedro Mercado, ha repasado el inicio del curso con los principales temas de actualidad

Pedro Mercado en COPE
00:00
Descargar

Fran Viñuela

Granada - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE GRANADA

COPE GRANADA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

11:00 H | 26 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking