El próximo rival del Granada acumula lesionados y cuatro empates consecutivos

El Granada jugará este domingo, 16 de octubre (21 h.) en Tenerife con la moral de un equipo que acaba de obtener una victoria por 5 a 0, lo que no se conseguía desde el año 2010 cuando militando en Segunda División vencío por un marcador similar al Xerez. Sin duda que es un resultado histórico que contribuye a minimizar las críticas negativas en torno a Karanka. El equipo vuelve a la zona de promoción de ascenso, se sitúa en la quinta plaza y está a un punto del ascenso directo y dos del liderato. Las sensaciones fueron muy positivas, aunque no olvidemos que el primer gol llegó en el minuto seis, lo que le favoreció en el desarrollo del partido, y el rival no ofreció un gran nivel. Pero esto no debe en ningún momento de restarle mérito al equipo en el que destaca de forma sobresaliente Uzuni que con dos goles, suma ya ocho y continúa siendo el pichichi de la categoría.

Cabe esperar que lo sucedido anoche en Los Cármenes no sea una isla en una travesía compleja y tenga continuidad en el futuro. Elementos para lograrlo los hay. A priori, las únicas bajas para el partido que disputará ante el Tenerife vuelven a ser las de Ignasi Miquel y Sergio Ruiz.

El próximo rival del Granada suma cuatro empates consecutivos y esta muy castigado por las lesiones. Hay alerta por lluvias en Tenerife, a donde el equipo viajará el mismo día del encuentro. En la isla algunos darían por bueno un empate frente al Granada, que es un equipo muy temido esta temporada.