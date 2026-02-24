COPE
Edgar Vicedo del Hestia Menorca sobre jugar el playoff de ascenso a ACB: "Por supuesto que vamos a pelearlo"

El alero del equipo menorquín se muestra encantado en el Hestia y con las opciones del equipo de ascender. Sobre la Copa del Rey que ha ganado Baskonia cree que ha sido de las mejores de la historia

Edgar Vicedo en un partido con el Hestia Menorca
Edgar Vicedo

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura6:31 min escucha

