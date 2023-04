Leyendas urbanas y críticas en torno a Paco López y los jugadores del Granada CF

Existe malestar en la afición del Granada por las tres derrotas consecutivas fuera del Nuevo Los Cármenes, algo que por otra parte ha sido una nota demasiado habitual esta temporada. Ni Karanka, primero, ni Paco López, después, han conseguido solucionar este grave problema. Las críticas hacia el entrenador y sus futbolistas arrecian y muchas veces con motivo, puesto que no tiene explicación lógica el escaso rendimiento como visitante de una plantilla que es la más cara de la categoría. Sin embargo, ese ejercicio de la crítica no va a evitar que los seguidores rojiblancos vuelven a llenar las gradas del recinto de la calle Pintor Manuel Maldonado en el partido que se disputa este domingo frente al Eibar. Una victoria volvería a situar al conjunto rojiblanco entre las dos primeras plazas, pero solo sería un bálsamo. Va a ser muy difícil lograr el ascenso, en el caso de que no se puntúe en los partidos que el equipo debe disputar lejos de su feudo.

Críticas, leyendas y dependencia emocional

En el punto de mira está Paco Lopez, que pudo haber cometido errores importantes en el planteamiento del último partido. Jugar con tres centrales ha dado pocos resultados positivos esta temporada y esa fue la apuesta que además mantuvo sobre el terreno de juego ante el Racing hasta que el marcador le fue adverso. Tal vez convendría aprender la lección, aunque al margen de ello se puede hablar de una dependencia emocional de los futbolistas con respecto a sus seguidores. Cuando no sienten el aliento impetuoso y masivo de la grada, bajan mucho su rendimiento. Un profesional debe saber sobreponerse a esta adversidad. En muchas ocasiones, la diferencia entre un jugador con talento y otro de éxito, radica en su capacidad para gestionar las emociones. Depender del apoyo de la afición para lograr ganar un partido, no parece lógico. Algunos aventuran incluso otras posibilidades para explicar este extraño fenómeno que está poniendo en peligro el ascenso, pero entran en el terreno de la leyenda urbana.

Los refuerzos se diluyen

Resulta además paradójico, que los jugadores que llegaron como refuerzos en el mercado invernal, están tendiendo un papel poco relevante. Es cierto que los movimientos del mercado no suelen ofrecer muchas garantías, pero nadie se esperaba que las aportaciones de los tres se hayan ido diluyendo con el paso del tiempo.

El entrenador debe decidir

Paco López deben optar en el próximo partido entre la lógica y la originalidad y decidir si continúa apostando por la coralidad o busca a los jugadores más en forma, aunque esto pueda tener un coste emocional en el vestuario. El éxito o el fracaso de su gestión se medirá de acuerdo con el logro del objetivo que en este caso son fáciles de evaluar: el ascenso es lo único objetivo dadas las exigencias que debe tener una plantilla como la que tiene el Granada. Por el momento, la única que aprueba de forma permanente su reválida es la afición. El resto delos actores, salvo algunas excepciones, no están dando la talla que se esperaba de ellos, aunque todavía no han suspendido de forma irremediable ninguna asignatura.