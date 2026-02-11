COPE
Podcasts
Esports COPE
Esports COPE

La imagen del día de Manolo Oliveros: "Xavier Vilajoana, vestido oscuro y camisa azul claro..."

Manolo Oliveros comenta el nuevo paso en el proceso electoral del FC Barcelona.

La imagen del día de Manolo Oliveros 04-02
00:00
Descargar

LA IMAGEN DEL DIA | 11 FEBRERO 2026 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:31 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 11 FEB 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking