Infiniton celebra 15 años: la empresa de Granada que desafía a los gigantes tecnológicos

La empresa Infiniton celebra su 15 aniversario convertida en un referente del sector de los electrodomésticos y la tecnología. Su director general, Chesco García, repasa una trayectoria que, aunque vertiginosa, no ha perdido su ADN granadino. "La sensación es que ha sido todo tan rápido, que casi no te da tiempo ni a disfrutarlo", ha afirmado García sobre estos tres lustros.

La esencia, lo más importante

Pese a la constante evolución en modelos y tecnologías, Chesco García asegura que el compromiso de la compañía sigue intacto. "Lo que es la esencia de la marca no se ha perdido. Esa familiaridad, esa humildad, ese tú a tú con la gente y con nuestros clientes no se ha perdido, que es lo más importante para mí", ha explicado el director general.

Para García, una de las claves del éxito es el equipo humano que forma la empresa, de quienes dice que "sienten la marca como si fuera suya". Considera que este es el principal valor de la compañía, más allá de un momento concreto a lo largo de su historia.

Una cuota de mercado "bárbara"

Infiniton se ha hecho un hueco destacado entre los grandes competidores del sector. A nivel nacional, la compañía cuenta con un 3 % de cuota de mercado, pero es en el sur donde su presencia es más notable, alcanzando un 5 % de cuota en Andalucía. "Somos la quinta, sexta marca más vendida en el panorama andaluz, o sea, que es una auténtica barbaridad", ha señalado García.

El director general compara a la empresa con la aldea gala de Astérix y Obélix que "compite contra auténticos ejércitos romanos". En este símil, los gigantes son las multinacionales chinas y coreanas, e Infiniton resiste gracias a su "propia pócima, que es ese equipo que tenemos dentro".

El futuro pasa por Granada

Aunque la empresa ya tiene sede en Portugal y Marruecos, el objetivo principal es seguir consolidando su posición en el mercado español. "Nuestro objetivo es seguir ganando cuota aquí a nivel nacional", ha declarado Chesco García, antes de plantearse nuevas expansiones.

Fiel a sus raíces, Infiniton celebrará su 15 aniversario con una gran convención en Granada, tal como hizo en su décimo aniversario. El evento reunirá a los principales clientes de España, Portugal y Marruecos, reafirmando el compromiso de la marca con su tierra.