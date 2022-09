“Importante “ lesión del portero del Granada André Ferreira

Las lesiones musculares están ocasionando demasiados problemas en el Granada. Especialmente preocupante es la situación del guardameta portugués André Ferrerira, que no pudo terminar el partido que disputó frente a Las Palmas. Su lesión ha sido calificada como “importante”, aunque no hay un diagnostico definitivo sobre el alcance que puede tener. Esta descartado para el partido de este domingo (18,30 h.) frente a Huesca e incluso posiblemente para varios partidos más. Ante esta situación no se descarta recurrir a algún fichaje. Por tanto Raúl Fernández está llamado a la titularidad y en el banquillo habrá de situarse algún jugador del filial, probablemente Adri López de 33 años, formado en la cantera del Español y procedente del Hércules.

También tienen problemas físicos Silva, Soro, Perea e Ignasi Miquel que entrenan al margen de sus compañeros. El club no ha especificado más sobre sus dificultades. Melendo ha trabajado casi toda la semana con normalidad y podría ser uno de los titulares en el próximo encuentro. Cabaco no ha entrenado con normalidad, pero por problemas estomacales.

Un probable once estaría integrado por Raul Fernández; Ricard, Miguel Rubio, Cabaco, Quini; Melendo, Meseguer; Puertas, Callejón, Uzuni y Jorge Molina.

Un rival que busca la permanencia

El Huesca está entrenado por Cuco Ziganda, que fue compañero de Karanka en el Athletic de Bilbao. Emplea un sistema de juego 4-4-2. Su objetivo es mantener la categoría. Destaca en defensa y su portero titular es un conocido de la afición del Granada, Andrés Fernández. Estuvo en la plantilla rojiblanca en la temporada 2015-16. Tiene tres bajas para este partido: Lombardo, Joaquín y Escriche.