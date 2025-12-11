La gripe se triplica y las farmacias alertan sobre los riesgos en Navidad

La gripe ha vuelto con fuerza. La farmacéutica Toñi Ríos, desde su farmacia en Almuñécar, ha lanzado un aviso ante el notable incremento de casos. "El consejero de sanidad hace dos días, pues confirmaba que la tasa de incidencia de la gripe se ha disparado, se ha triplicado los casos", ha señalado Ríos. Por ello, desde las farmacias se hace un llamamiento a la concienciación y se recomienda encarecidamente el [uso de mascarillas], especialmente en hospitales, centros de salud y residencias.

En su opinión, la mascarilla podría convertirse en un elemento estacional. "Yo creo, en mi opinión, que la mascarilla ya debemos de utilizarla más que la bufanda", ha afirmado, explicando que su uso es recomendable para toda la población, ya sea para evitar contagios o para proteger a personas vulnerables o con el sistema inmunitario debilitado.

Recomendaciones para las comidas navideñas

Ante las celebraciones navideñas, la farmacéutica también ha ofrecido pautas para evitar los problemas derivados de los excesos. Ha querido incidir en el [uso incorrecto del omeprazol, aclarando que "es para proteger el estómago y no es para los efectos" de una comilona. Para aliviar los síntomas de una mala digestión, ha indicado que en las farmacias se pueden recomendar otros productos más adecuados.

La clave para unas fiestas saludables, según Ríos, es "disfrutar sin caer en esos excesos". Para ello, aconseja realizar una [planificación de las comidas, establecer límites, no saltarse ninguna comida para no caer en el atracón y mantener unos horarios habituales. Cuando se coma en casa, recomienda optar por comidas más ligeras a base de verduras y frutas.

Ideas para regalar salud en Navidad

Las farmacias se han convertido también en un lugar donde encontrar regalos originales y saludables. Toñi Ríos ha destacado la gran variedad de productos disponibles, desde artículos de dermocosmética con asesoramiento profesional hasta dispositivos de monitorización como tensiómetros o pulsioxímetros.

Sin embargo, ha señalado cuál puede ser el obsequio más demandado estas fiestas: "Yo creo, Fran, que el regalo estrella van a ser los nebulizadores". Este aparato, que convierte el líquido en vapor para ser inhalado, alivia las vías respiratorias y está especialmente aconsejado para personas con faringitis crónica, docentes o cantantes, como ha ejemplificado con su propia madre.

Ríos ha desmontado la creencia de que beber agua hidrata las cuerdas vocales, ya que el líquido no entra en contacto directo con ellas. En cambio, el vapor del nebulizador, usado simplemente con suero fisiológico, sí consigue hidratarlas. Ha añadido que, bajo prescripción médica, "se puede utilizar con medicación", convirtiéndose en un aliado perfecto para cuidar la salud respiratoria durante el invierno.