Granada saca pecho de su poder agroalimentario en la feria de Berlín

La provincia de Granada ha vuelto a promocionar sus productos en la feria de Berlín, donde la Diputación Provincial apoya a los agricultores de la región. El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha representado a la institución un año más. Díaz ha recordado a las cooperativas afectadas por las recientes inundaciones en algunos municipios de Granada, destacando que, a pesar de los daños materiales en sus instalaciones, "están aquí dando la talla y llevando el nombre de la provincia".

El motor económico de las cooperativas

Díaz ha definido a las cooperativas como un "motor económico" para la provincia. En total, las 98 cooperativas agroalimentarias que forman parte de FAECA generan más de 4.000 puestos de trabajo directos y unos 3.000 indirectos. De estas, 27 han estado representadas en la feria de Berlín, siete de ellas de forma presencial. Solo en el sector de frutas y verduras, estas empresas alcanzan una facturación de 452 millones de euros.

"Estamos orgullosos de la provincia de Granada", ha afirmado el diputado, destacando que las exportaciones han experimentado un incremento de un 15% este año. Según ha explicado, este éxito se debe a que "se están haciendo las cosas bien". Granada se posiciona como "el número 1 en sus tropicales a nivel europeo, en la chirimoya a nivel mundial, el número 1 a nivel mundial es pargo verde y morado".

Somos el número 1 en sus tropicales a nivel europeo, en la chirimoya a nivel mundial"

El diputado también ha puesto en valor la versatilidad de los productos locales, como el espárrago. Ha recordado una iniciativa de Sabor Granada para crear un recetario que demostró las "infinitas" posibilidades culinarias de un producto al que "todo le viene bien".

Sabor Granada: la identidad de la tierra

La marca Sabor Granada juega un papel fundamental en la promoción local. Su labor, según Díaz, es asegurar que el producto "esté en los restaurantes, en un centro comercial" y que sea "la primera elección que tenga un chef o un comercio". La misión es que el consumidor finalista identifique y prefiera el producto de su tierra.

Para lograrlo, se trabaja en concienciar al sector de la restauración. "Yo veo muy bien que tengas vino de toda la de, por no mencionar a ninguno, pero tienes que tener los vinos de denominación de origen de Granada", ha señalado Díaz. Ha insistido en que cuando se demuestra que en "precio y en calidad no nos ganan", lo único que queda es la concienciación para apostar por el producto de kilómetro 0.

El impacto de este sector va más allá de la economía. "Detrás de un producto hay que ver lo que genera", ha subrayado el diputado. Ha recordado que "hay municipios que viven única y exclusivamente de agricultura, del aceite, del espárrago", y que sin la actividad de las cooperativas, "habría muchísimos municipios que ya no tendrían vida".

Formar parte de Sabor Granada es un proceso sencillo y sin coste. Los únicos requisitos son ser una empresa de Granada y ofrecer un producto local y de calidad. Díaz ha aclarado que no son "una marca de calidad", sino "una marca de identidad", ligada al sabor y la procedencia de los productos de la tierra.

Innovación y la nueva imagen del agricultor

En la feria de Berlín, Díaz también ha observado las tendencias del sector, destacando cómo la inteligencia artificial y la innovación han llegado a un sector tan primario. Ha mencionado avances tecnológicos aplicados "a la hora del riego, a la hora de las plagas, a la hora de todo", demostrando que el sector está a la vanguardia.

Esta modernización rompe con viejos estereotipos. "Todo el mundo se se cree que un agricultor es alguien lo hartó de un tractor, y no", ha comentado Díaz. En su lugar, ha defendido la figura del agricultor actual como "un gran empresario con mucha visión, con conocimiento de idiomas, de mercado, y al final, innovando y desarrollando para tener un producto de calidad y de competitividad".