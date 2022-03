El Granada recupera a Torrente, pero tiene otra duda para el partido frente al Elche

Torrente ha vuelto a entrenar hoy con normalidad junto al resto de sus compañeros, mientras Montoro ha estado ausente por problemas físicos. No obstante el centromcapista no está descartado para el partido que este sábado (16,15 h.) frente al Elche. El Granada debería alcanzar casi un 50% de efectividad en los once partidos que restan de competición para mantener la categoría. No es una tarea sencilla, pero la plantilla tiene efectivos con la calidad suficiente para lograrlo.

En el nuevo panorama que existe en el club se pude recuperar a jugadores como Machis o Bacca. Este último no ha tenido muchas oportunidades en los últimos encuentros. La ausencia de gol y la debilidad en defensa han sido los dos graves problemas que han llevado al equipo a la situación actual. Si estas circunstancias se revierten, se puede lograr la permanencia en la categoría. Todo hace indicar que la interinidad de Torrecilla se puede prolongar más allá del partido frente al Elche y al menos disponer de dos partidos de margen para que pueda mostrar su capacidad para cambiar dinámica en el equipo.