Diego Martínez y Alfredo García, director general del Granada CF, coinciden en el mismo restaurante

Este medio día Diego Martínez, ex entrenador del Granada, y Alfredo García, director general del club, han coincidido este medio día en el mismo restaurante. Se han saludo, pero no han compartido mesa. El técnico fue el responsable de crear al Granada europeo y el mandatario intenta que el equipo ascienda de categoría.

No es momento para experimentos

Paco López, entrenador del Granada, ha apostado por la coralidad en su equipo. La intención es que se sientan protagonistas el mayor número de jugadores. Pero llegada esta altura de la competición, es fácil imaginar que caben pocos experimentos. Atrás deben de haber quedado las defensas con tres centrales o la irrupción por sorpresa de futbolistas que no han terminado de justificar su titularidad.

La escolta para Melendo sin definir

El Granada no debe permitirse ningún error y está obligado a intentar el pleno de tres victorias en lo que resta de competición. Eso no garantizaría el ascenso directo, pero es muy posible que sea suficiente para lograrlo. Por tanto, salvo sorpresas por lesión o exceso de imaginación, lo único que está por definir en la alineación de este sábado frente al Lugo es el centro del campo. En la medular parece que solo hay un futbolista con sitio garantizado. Se trata de Melendo, entre otras cosas porque no existe ningún jugador de sus características en la plantilla y mientras su físico se lo permita debe ser titular. Su dos escoltas en esta zona del terreno de juego está por definir. En esta ocasión no podrá actuar Sergio Ruiz, sancionado, pero hay muchos aspirantes: Pol Lozano, Petrovic, Bodiger y Meseguer.

Los futbolistas cuya titularidad parece definida son André Ferreira; Quini o Ricard, Ignasi Miquel, Miguel Rubio, Carlos Neva; Melendo, Callejón, Weissman y Uzuni. Durante el encuentro, el cambio más probable es del de Bryan y luego hay mucho jugadores con posibilidades como Puertas o Perea, pero eso ya dependerá de cómo se vaya desarrollando el encuentro.