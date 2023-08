Se confirma la lesión de Vallejo y se atasca la operación salida en el Granada CF

(Foto: Europa Press)

El mercado de fichajes se cierra este viernes. Lo movimientos de última hora que está ejecutando el Granada se encuentran con la dificultad para aligerar la masa salarial de la plantilla mediante salidas, aunque en las últimas horas todo puede precipitarse. En el Leganés no cuentan con Soro y el Tenerife ya está buscando una alternativa a la contratación de Bodiger debido a las dificultades para que el jugador consiga la carta de libertad. El futbolista no ha conseguido llegar a un acuerdo con el equipo rojiblanco para rescindir su contrato. Weissman está cerca del Venecia de la Segunda División italiana, pero la operación no se concreta. Por Perea hubo interés de varios equipos durante la pretemporada, pero el asunto se termino´enfriando. También hay dificultades para encontrar acomodo a Famara. Los elevados salarios de estos futbolistas complican las negociaciones.

Fichajes

En el capíotulo de llegadas, el fichaje de Rubén Vezo se complica. El Levante desea renovarlo y ofrecerle un contrato de mayor duracion. El equipo valenciano no ha tenido problemas para incripción de su plantilla y la salida tendría que ser mediante un traspaso que contribuyera a reforzar la defensa granadinista.

El fichaje del delantero Alexander Mendy que tiene contrato hasta 2026 con el Caen francés, depende de una liquidez económica que por el momento el Granada no consigue. El lateral izquierdo Álvaro Fernández están pendiente de los movimientos de Manchester United para conocer si finalmente tendría sitio en el equipo británico. Caso de que tengan que marcharse, una cesión al equipo de Paco López continúa siendo una buena opción.

Bryan Zaragoza

El temor a la marcha de Bryan parece tener una livio en la posible continuidad de Ocampos en el Sevilla. Esto resta liquidez al conjunto hispalense, aunque también puede llegar una oferta desde Inglaterra que impida la continuidad del futbolista en el equipo de Los Cármenes.

Lesión de Vallejo

Vallejo sufre una “rotura fibrilar en el isquiosural izquierdo”. Nada más se conoce sobre el alcance de su lesion. El central solo ha podido disputar el primer partido de liga, en el que acabó con molestias físicas.