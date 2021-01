Se complica el mercado de fichajes para el Granada CF

Foto: Granada CF – José Villoslada

El mercado de fichajes acapara la atención. Está a punto de cerrarse la ventana invernal y el Granada, pese a su necesidad, no ha movido ficha. Incluso se especula con la posibilidad de que otro jugador deseara abandonar la entidad. Ya se conoce la intención de Ramón Azeez de marcharse a un club donde tenga más minutos y ahora aparece otra preocupación. Se trata de Nehuén Pérez, cedido por el Atlético de Madrid. El club de origen podría no estar satisfecho con el protagonismo que está teniendo. No obstante, la cesión del argentino se anunció hasta el final de temporada.

El Granada se está encontrando con una dificultad añadida en esta ventana de fichajes. Se trata de que a lo ahora de buscar cesiones, hay equipos importantes que no contemplan con buenos ojos reforzar al conjunto rojiblanco, al considerarlo en determinadas circunstancias un rival directo. Entre las cesiones de las que se está hablando se encuentra Oscar Rodríguez, centrocampista del Sevilla. El club hispalense estudia aligerar su plantilla, pero hay otros candidatos a protagonizar esta circunstancia y también hay otros clubes dispuestos a hacerse con jugadores de los que pudiera prescindir.

La trampa de Navalcarnero

El equipo de Diego Martínez ha tenido hoy jornada de descanso. En principio se señaló día de trabajo, pero finalmente hasta mañana no volverá a los entrenamientos. Lo hará con el objetivo de preparar el partido de Copa frente al Navalcarnero. En Madrid deben de tener minutos los menos habituales, al tratarse un equipo de Segunda División B. No obstante, conviene tener en consideración que este encuentro lleva la etiqueta de “partido trampa”. Ello se deduce de la trayectoria del rival en esta competición, de las propias características de la Copa y del hecho de que el Granada ha tenido que recurrir a prórrogas para superar a rivales en teoría inferiores.