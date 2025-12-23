Coca-Cola y Cruz Roja reparten 250 comidas navideñas a familias vulnerables en Granada

Por quinto año consecutivo, Coca-Cola y Cruz Roja han unido fuerzas en Granada para repartir 250 menús navideños a familias en situación de vulnerabilidad. La iniciativa cuenta con la colaboración del catering La Borraja, encargado de elaborar las comidas. El objetivo, según explica Alfredo Peña, gestor de asuntos públicos de Coca-Cola, es "llevar la felicidad a distintas familias" que por diversas circunstancias no pueden disfrutar de estas fechas.

Un reparto para llegar a todos

La distribución de los menús se ha organizado en tres fases para asegurar que la ayuda llega a todos los perfiles necesitados. Una parte se ha entregado durante la mañana a usuarios de Cruz Roja, mientras que otro equipo de voluntarios de Coca-Cola y Cruz Roja ha repartido las comidas a domicilio a personas mayores con problemas de movilidad. Finalmente, un tercer grupo distribuye los menús por la noche a personas sin hogar.

Dando esta pequeña felicidad a todas las personas que se están acercando para pasar una noche agradable" Alfredo Peña

Esta acción solidaria es el resultado de un mes de trabajo conjunto entre ambas entidades. Alfredo Peña subraya la importancia de la colaboración para materializar el proyecto, afirmando que están "mano a mano y dando esta pequeña felicidad a todas las personas que se están acercando para pasar una noche agradable".

Una colaboración más allá de la Navidad

La alianza entre Coca-Cola y Cruz Roja en Granada es constante a lo largo del año. La compañía de refrescos también colabora en otras actividades de la organización humanitaria, como el Día de la Banderita o su carrera solidaria. Además, a través de su programa de voluntariado corporativo, empleados de Coca-Cola prestan su servicio en las instalaciones de Cruz Roja de forma desinteresada.