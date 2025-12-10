Churriana de la Vega se transforma con la llegada del metro y una ola de nuevos proyectos

Churriana de la Vega vive una transformación palpable con las obras del metro, que alcanzan ya casi el 85% de ejecución. El alcalde del municipio, Antonio Narváez, ha señalado cómo esta infraestructura está cambiando la fisonomía de calles principales como San Ramón, Santa Lucía y la carretera de la Alhama, dotándolas de un aspecto más moderno y funcional.

La previsión es que las obras finalicen en la primavera de 2026 y que el metro comience a operar en verano de ese mismo año. Según Narváez, esta modernización no solo afecta a las vías, sino a todo el entorno urbano, con nuevo acerado y mobiliario como farolas. "Queremos que terminen las obras cuanto antes para poder ya poder disfrutar de nuestras calles con normalidad", ha expresado el alcalde.

Grandes proyectos paralelos

Paralelamente al metro, Churriana de la Vega está culminando otros proyectos clave. Uno de ellos es la obra de los colectores, que está a punto de terminar con las últimas conexiones a la depuradora de Los Bados. Este proyecto, impulsado por la Junta de Andalucía, es fundamental para la gestión de las aguas residuales del municipio.

La restauración está garantizada al 100 por 100

Otro proyecto de gran relevancia es la restauración de los baños árabes del siglo XIV, actualmente en pausa. El alcalde ha aclarado que el parón no se debe a problemas económicos, sino a su condición de Bien de Interés Cultural (BIC), lo que exige un riguroso control técnico. Un hallazgo arqueológico ha obligado a modificar el proyecto original, un proceso que asume el Ayuntamiento para después licitar de nuevo los trabajos con financiación de la Consejería de Fomento.

Zonas verdes y vivienda pública

El año 2026 ha sido calificado por el alcalde como "el año de los parques infantiles", con la renovación de numerosas zonas verdes y espacios lúdicos. Entre los proyectos destaca la transformación del parque de la calle Duero y la creación del nuevo parque Aviador Luis Dávila, que se ubicará en los terrenos que actualmente ocupa la empresa Acciona para el acopio de materiales del metro.

Estamos de enhorabuena

En materia de vivienda, Narváez ha anunciado una "grandísima noticia": la empresa pública Visogsa, de la Diputación, ha adquirido una estructura para construir una promoción de 17 o 18 viviendas de protección pública. La promoción estará situada a escasos cinco minutos de una parada de metro y permitirá abrir una nueva calle entre la Plaza Matadero y la calle Toril.

Una Navidad volcada con los vecinos

La Navidad también ocupa un lugar central en la vida del municipio, con un amplio programa de actividades para todas las edades. Sobresale la iniciativa "Ni un mayor solo", un programa de acompañamiento para las personas que se sienten solas en estas fechas. Además, se impulsa una potente campaña de apoyo al comercio de cercanía.

La programación navideña incluye desde un viaje a Torrejón de Ardoz para ver su conocido parque temático hasta la tradicional celebración de los Reyes Magos. Como cada año, Sus Majestades entregarán regalos a todos los niños y niñas de 0 a 11 años en la plaza del Ayuntamiento, un evento que culminará con la gran cabalgata.