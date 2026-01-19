Así gestionan los psicólogos la tragedia de Adamuz: “La incertidumbre es lo que más ahoga”

Tras el grave accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba), se ha desplegado en la zona un equipo de respuesta inmediata ante emergencia psicosocial de Cruz Roja procedente de Granada para atender a los familiares. Ignacio Romero, psicólogo de este equipo, ha explicado que la principal labor es acompañar y dar soporte en unos momentos de máxima tensión y nerviosismo.

Acompañar en la incertidumbre

Al llegar al centro de atención, los psicólogos se han encontrado con familiares que no disponen de "toda la información necesaria que ellos esperan". Según Romero, esta situación genera un estado de "desesperanza" y la necesidad de tener una confirmación sobre la situación de sus seres queridos.

El papel del equipo es "acompañar a los familiares en ese proceso de conocimiento inicial y tratar de canalizar esas emociones". El objetivo, según detalla el psicólogo, es ayudarlos a "afrontar esos primeros momentos de duelo" y, sobre todo, "tratar de dar la noticia de la mejor manera posible, sobre todo para que puedan empezar a gestionar esa situación de pérdida".

La salud mental de los intervinientes

El trabajo en este tipo de catástrofes también supone un desgaste para los propios profesionales. Romero destaca la importancia de "tener las herramientas suficientes para ir afrontando cada situación" y de cuidar a todos los intervinientes, desde bomberos a policías. Para ello, considera clave "tener equipo de relevo, estar interviniendo el tiempo suficiente y poder saber descansar".

De hecho, el psicólogo afirma que "cualquier persona que intervenga ante una situación de catástrofe necesita después una intervención". Este proceso sirve para "ventilar emocionalmente" cómo se han encontrado y evaluar si disponen de las herramientas personales para afrontar la situación dramática que han vivido.

Para los familiares, la espera es uno de los momentos más duros. "Esa incertidumbre quizá es lo que más genera es una sensación de ahogo sin saber realmente en qué si estarán fallecidos o no", explica Ignacio Romero. Por ello, subraya que, para poder gestionar la emoción, es fundamental "tener la información veraz y la seguridad".

El equipo está compuesto por dos psicólogos, dos socorristas de acompañamiento y una trabajadora social. Su función no es gestionar la información oficial, sino "acompañar cuando hay que transmitir esa información". Romero concluye que, aunque su función se centra en los primeros momentos de la emergencia, el proceso de duelo continúa y requerirá del "apoyo de familiares, redes" y, en caso necesario, de ayuda profesional.