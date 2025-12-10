Armilla se lanza a por la ciudad del futuro: VPO para jóvenes y un gran complejo deportivo

La alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, ha hecho balance de 2025, un año que ha calificado como “intenso” y en el que se han materializado importantes proyectos, sentando además “los cimientos para seguir avanzando y construir la Armilla del futuro”. De cara a 2026, el municipio se encuentra en un “momento de plena efervescencia” con una cartera de nuevas infraestructuras y planes estratégicos.

Grandes proyectos para 2026

Uno de los anuncios más destacados para el próximo año es la construcción de vivienda VPO “especialmente dirigida a jóvenes”, un proyecto que, según la alcaldesa, “se va a materializar en estos presupuestos 2026”. Además, el plan estratégico de la ciudad contempla un nuevo complejo deportivo con campo de fútbol y rugby, una piscina de verano y la instalación definitiva del ferial. A esto se suma la Universidad Popular, con una inversión de más de 10 millones de euros financiados con fondos europeos y municipales.

Es una zona de bajas emisiones injusta, que además no va a servir para mejorar la calidad del aire ni de Granada ni de todo el área metropolitana" Loli Cañavate Alcaldesa de Armilla

Retos en movilidad: ZBE y obras del metro

Respecto a las obras del metro, Cañavate ha señalado que están “muy avanzadas”, aunque ha advertido de que después de Navidad se producirá un corte en la línea durante “un par de semanas” para unir la vía antigua con la nueva. Para paliar los inconvenientes, se gestiona un servicio de lanzadera. En otro frente, el Ayuntamiento mantiene el recurso judicial contra la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), al considerarla una medida “injusta” e “inútil para la finalidad que debe tener”.

Inversión municipal para desatascar infraestructuras

Otro proyecto que verá su fin es el paso ciclopeatonal del PTS, paralizado durante más de 15 meses. El Ayuntamiento de Armilla ha llegado a un acuerdo con la Junta de Andalucía para sufragar los 180.000 euros necesarios para finalizar la obra, que ha costado más de 3,5 millones. Cañavate ha subrayado la importancia de terminar la infraestructura por motivos de seguridad, afirmando que “lo importante es que se acabe y que podamos utilizarla”.

El balance de 2025 también deja cifras muy positivas para Fermasa, que ha tenido “un año magnífico” y crece “año tras año” en calidad y cantidad de eventos, destacando el éxito del nuevo certamen de creadores de contenido Flush Fest. La actividad continúa en Navidad con la feria Juveándalus y una programación que incluye desde la San Silvestre hasta la tradicional cabalgata de Reyes.