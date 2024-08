Este viernes fecha clave para el Granada CF

Este viernes, 30 de agosto, se cierra el mercado de fichajes. El Granada confía en poder realizar al menos una operación antes de esa fecha. Se trata de dar salida al delantero Famara, que no entra en los planes del club para la presente temporada. El futbolista llegó en el mercado invernal de 2023 y en enero de 2024 fue cedido al Cardif de País de Gales. Tras su retorno al club rojiblanco, el senegalés no cuenta en los planes para esta campaña y se está trabajando en buscarle una salida. Tiene contrato en vigor con el Granada hasta final de temporada.

Otras operaciones de mercado

Además, siempre puede surgir la sorpresa tanto en el capítulo salidas, como en el de llegadas. En el primero, aunque hay jugadores que interesan a otros clubes, el Granada no está dispuesto a desprenderse de ellos, salvo que llegue una oferta cercana a su cláusula de rescisión. No parece que sea sencillo que se produzca esta circunstancia. En cuanto a los fichajes, todavía existe margen de maniobra económico para que se formalice alguna incorporación. El perfil del jugador que podría intentar incorporar a su plantilla sería el de un extremo. No obstante, también está la opción de guardar ese capital para el mercado invernal.