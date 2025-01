Uzuni negocia con el Granada CF

La situación de Uzuni está creando un clima de incertidumbre e inestabilidad en el Granada. El jugador ha acudido hoy a la Ciudad Deportiva, acompañado por su representante, pero continúa sin entrenar. De las palabras de Fran Escribá al término del último partido, se deduce que el club desea poder contar con su participación. No obstante, al margen de que el asunto sea resuelto, ya ha podido ser el causante varios problemas. Es posible que con el concurso del albanés, el club no hubiera sido eliminado de la Copa y es también probable que se hubiera podido vencer al Burgos. Además, si volviera a jugar con el equipo rojiblanco, el goleador no dispondría inmediatamente de la forma idónea que da la disputa de partidos, debido al factor del ritmo de competición

fichajes

Esta problemática incide también en el capítulo de fichajes de cara al mercado invernal. Uzuni es un jugador tan determinante, que su ausencia definitiva puede condicionar esta ventana de incorporaciones. El Granada confía en poder utilizar parte de una posible beneficio económico de su marcha en esta ventana invernal. Continúan sobre la mesa los nombres de posibles refuerzos. A los de Juanmi del Betis y Pejiño de Las Palmas, se unen ahora los de Patrick Soko, extremo camerunés del Huesca, que tiene 27 años y que ha marcado siete goles en los dieciocho partidos disputados, y Abde Rebbach, extremo argelino de 26 años, actualmente en el Alavés, donde está teniendo poca participación. Entre las cualidades de este último, no está la de ser un goleador.

levante

Fran Escribá ya prepara el partido frente al Levante, que se disputará el próximo sábado (21 h.) en el campo Ciudad de Valencia. El próximo rival del Granada esta actualmente en zona de promoción de ascenso y es otro de las candidatos a subir de categoría. Para este partido el técnico recuperará a Hongla, tras su partido de sanción, serán baja segura Rodelas y Siren Diao y existe duda sobre el concurso de Brau, Oscar, Weissman, Marc Martínez e Insua, que hoy no han entrenado con el grupo, pero que pudiera incorporarse en próximas sesiones. Para este encuentro podría volver a la convocatoria Carlos Neva, saliente de lesión.