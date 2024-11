Tres bajas en el Granada CF para el partido frente a Cádiz

Fran Escribá dispondrá de numerosas variantes para el partido frente al Cádiz. Para este partido, con los datos de los que disponemos a día de hoy, serán baja por lesión Williams, Mar Martínez y Carlos Neva y otra vez surge la duda en torno a Ignasi Miquel. Pero el resto estarán todos disponibles, aunque en el caso de los internacionales ,Uzuni, Hongla y Tsitaishvili, con menos sesiones de entrenamiento grupal que sus compañeros. Todavía no se han incorporado a la disciplina rojiblanca, aunque lo harán a lo largo de la semana. Este martes juegan sus últimos partidos. Albania se enfrenta Ucrania, Camerún a Zimbabue y Georgia a la República Checa.

una plantilla en forma

En la meta parece incontestable Mariño. Lo mismo sucede con Brau en el lateral izquierdo. Parece poco probable que Fran Escribá vuelva a contar con una defensa de tres centrales, por lo que la pareja debe salir del trío integrado por Óscar, Miguel Rubio e Insua, sin perjuicio de que debe llegar el momento en que tenga una oportunidad Manu Lama. Todo hace indicar que Insua será fijo y su acompañante esta por decidir. En el lateral derecho se encuentra Ricard, pero no hay que descartar el concurso de Rubén. Hongla debe retornar al centro del campo, donde hay otros candidatos a la titularidad como Gonzalo Villar, Sergio Ruiz o Trigueros, con mas posibilidades para los dos primeros, pero todos con garantías. En las bandas también tiene para elegir entre Rodelas, Jozwiak, Pablo o Tsitaishvili. Hay muchas combinaciones y el único que da la sensación de alejarse de una titularidad es Corbeanu. Arriba se muestra incontestable Uzuni y hay otros delanteros que están aportando bastante durante los últimos encuentros, como Lucas Boyé y Weissman. Para acompañar al pichichi se ve mejor situado es el argentino. Hay también otros futbolistas con muchas opciones para participar y en un buen estado de forma como Siren Diado o Juanma, además de la calidad todavía no desarrollada en plenitud de Reinier.

el éxito de fran escribá

En entrenador del Granada ha obtenido un éxito importante y es que tiene en buen estado a la mayoría de su plantilla y de ella está obteniendo un resultado notable, más allá de la clasificación provisional, porque se conoce que en esta competición, lo importante es llegar bien situado a la recta fina y no fallar en los últimos partidos. El único aspecto que no consigue solucionar son los apagones puntuales e individuales en defensa. Es cierto que esta faceta a mejorado bastante desde su llegada al banquillo, pero el objetivo debe ser sumar porterías a cero, porque no siempre van a llegar con tanta abundancia y oportunidad los goles, como vienen sucediendo en la mayoría de los encuentros que dirige el valenciano.