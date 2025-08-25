Estas son las claves del Granada CF en los últimos días del mercado de verano

El 1 de septiembre es la fecha límite para la inscripción de jugadores en el mercado estival. Antes de esa fecha, se confía en que el Granada consiga reunir una plantilla con las garantías suficientes para afrontar la temporada de forma adecuada. Son varios los frentes que tiene abiertos el club. Parece que la llegada de un delantero con capacidad goleadora es una necesidad urgente. Sin embargo, no será una operación sencilla, ya que es muy difícil encontrar jugadores con ese perfil. En el resto de las demarcaciones también se necesitan refuerzos. Incluso está abierto el debate en torno a la portería.

operación salida

La situación actual del club, condicionada por el límite financiero, provoca que el margen de gasto permita, como mucho, una incorporación. La clave para que se produzcan más fichajes está en la operación salida. Hongla y Weissman podrían ser los próximos en marcharse. El camerunés podría irse al Aris de Salónica. En su momento, el club pagó unos dos millones y medio por su traspaso y tiene contrato hasta 2027. Liberar su ficha y amortizar su fichaje ofrecería cierto margen de maniobra. Weissman, por su parte, podría tener destino en el Wolfsberger austríaco, el club en el que militó antes de llegar al Valladolid y donde llegó a marcar treinta goles en una temporada. El Granada intenta amortizar los tres millones y medio que pagó por su traspaso al conjunto pucelano. Su contrato con el club rojiblanco expira este año, por lo que esta opción resulta más sencilla, ya que esta es su cuarta campaña.

fichajes

Etienne Eto'o, jugador con nacionalidad española y ascendencia camerunesa, es una de las opciones que se barajan para reforzar al equipo. Se trata de un delantero que aún está en proceso de formación, pese a tener ya 23 años. En el fútbol profesional todavía no ha demostrado ser un goleador, por lo que su caso es similar al de otros fichajes realizados esta temporada, donde lo habitual son apuestas de futuro, más que realidades contrastadas.

partido frente al mirandés

La plantilla del Granada tiene hoy jornada de descanso. Mañana comenzará a preparar su encuentro del próximo domingo (21:30 h) ante el Mirandés, equipo revelación de la pasada temporada. Para este partido, la baja segura es Williams, tras ser expulsado en Eibar. El conjunto burgalés es uno de los pocos equipos que todavía no han conseguido sumar ningún punto. Ha perdido en el campo del Cádiz y en casa frente al Huesca. No obstante, el último clasificado al término de la segunda jornada es el Granada.