PSOE y PP se posicionan sobre la ampliación y remodelación del Nuevo Los Cármenes

El nuevo Estadio de Los Cármenes vuelve al escenario de la política municipal. Esta mañana, el portavoz de PSOE, Paco Cueca, ha solicitado a la alcaldesa, Marifrán Carazo, que agilice el convenio que permita la remodelación del recinto deportivo, indicando que “exigimos a la sra. Carazo que tal y como se comprometió, cierre un acuerdo con el Granada en este momento, que no espere más, para que el club se sienta respaldado por su ciudad como hicimos nosotros”.

La respuesta por parte del equipo de gobierno no se ha hecho esperar, indicando el Teniente de Alcalde, Jorge Saavedra, que “el equipo del gobierno del PP no ha dejado de trabajar para conseguir la cesión a largo plazo del Nuevo Los Cármenes que permita realizar su reforma, modernizarlo para que esté a la altura de la afición que tiene el Granada, pero con rigor y seridad para no caer en el fracaso y la venta de humo que es lo que hacia el anterior equipo de gobierno”. En este sentido hay que recordar que el club no acudió a ninguno de los pliegos de condiciones que propuso para esta operación el anterior Ayuntamiento que estaba gobernado por el PSOE. La cesión del estadio a largo plazo es un requisito necesario parA que el Granada puede invertir los fondos asignados para la mejora de la instalación, derivados del acuerdo con CVC.

Alberto Perea se marcha

El Granada está a la espera de poder hacer oficial el fichaje de Hongla y ya se ha producido la primera salida de la actual plantilla en el mercado invernal. AlbertoPerea se ha desvinculado del club. Esto permitiría formalizar la ficha de Hogla, pero es necesario que se produzcan más bajas, puesto que después del medio centro camerunés, vendría la cesión del central del Diego Copola. Estas dos últimas incorporaciones llegarían desde el mismo club, el Verona de Italia. Además, continúa pendiente la posible incorporación de un extremo.

Bajas en el Granada y el Betis

Alexander Medina continúa preparando el partido de este sábado frente al Betis. En el equipo sevillano Claudio Bravo ha entrenado este martes al margen de sus comopañeros y ha sido una de las ocho ausencias de la sesión. Las otras han sido Sabaly, Abde y Chadi que están cono sus selecciones, Miranda y Altimira con molestias desde el último encuentro y Bellerín, lesionado, y para cuya recuperación todavía quedan varias semanas. En el Granada es baja segura Ricard, por sanción, y es duda Raúl Fernández por lesión.

Cambio de fecha para la visita del Atlético de Madrid

El partido posterior a la visita al Benito Villamarín que está programado el sábado 20 de enero (16,15 h.), se encuentra pendiente de un cambio de fecha, debido a que el jueves 18 de enero, el Atlético de Madrid tiene partido de Copa del Rey ante el Real Madrid.

