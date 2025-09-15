El problema del Granada CF es muy sencillo de identificar

La situación del Granada es crítica. Que esto suceda en septiembre es especialmente preocupante. Sumar un punto de los quince disputados, además de ser un récord negativo en la historia del club, provoca el temor de no poder conservar la categoría. Algo así no sucede de manera casual y su origen es muy fácil de identificar.

Responsables

Los resultados que se están obteniendo en el comienzo de esta plantilla son fruto de una gestión deportiva y económica que ha colocado al club en una situación muy complicada. Fichajes de jugadores que no han dado el rendimiento adecuado y la contratación de entrenadores, en muchos casos exóticos, cuyo resultado tampoco ha sido el deseado, han ido minando la competitividad de la plantilla y reduciendo los ingresos del club. Los gestores del club encargados de estos aspectos son los responsables, mientras que la afición, a pesar de todo, continúa apoyando al equipo de una manera ejemplar.

calidad

Actualmente, el problema principal radica en la calidad global de la plantilla, con dificultades prácticamente en todas las líneas. En la portería, ninguno de los dos cancerberos ha estado acertado. La defensa continúa siendo muy débil. El centro del campo tiene dificultades para la construcción. Y la delantera se muestra ineficaz de cara a su principal misión, consistente en marcar goles. En este contexto, también se están produciendo algunas decisiones por parte de Pacheta que resultan difícilmente explicables. La poco cuestionable realidad numérica sitúa en estos momentos al Granada como el peor equipo de la categoría y parece que por méritos propios, derivados de una calidad cuestionable para la Segunda División.

margen de mejora

Este panorama, marcado por la gravedad del diagnóstico, muestra una capacidad de mejora, entre otras cosas porque es muy difícil empeorar. Además, algunos jugadores son bastante jóvenes y, por tanto, tienen un espacio teórico de crecimiento sustancial. Distinto es que esa mejora sea suficiente para mantener la categoría. En el horizonte está el mercado invernal, en el que suelen reducirse las posibilidades de acierto y con una capacidad económica limitada.

jaén y burgos

El próximo partido del Granada será ante el Burgos en El Plantío. Se disputará el próximo lunes y será otra oportunidad para sumar la primera victoria. Para este encuentro no debe haber, a priori, ninguna baja. La plantilla ha entrenado hoy, mañana será día de descanso, para volver al trabajo el miércoles. El jueves (19 h.) disputará en La Victoria el Trofeo del Olivo ante el Real Jaén, que actualmente milita en Segunda Federación. Será una oportunidad para los futbolistas con menos minutos.