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"Primer paso" del Granada CF para "la modernización del Nuevo Los Cármenes"

La actuación ya se ha realizado y el CLUB anuncia "que continúa avanzando"

La Puerta de la Afición del Nuevo Los Cármenes tiene nuevos vinilos
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Granada CF

La Puerta de la Afición del Nuevo Los Cármenes tiene nuevos vinilos

Jorge de la Chica

Granada - Publicado el

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El Nuevo Estadio de los Cármenes presenta un mejor aspecto gracias a la actuación del Granada. Se han retirado los antiguos vinilos de la llamada Puerta de la Afición, que corresponde a los puntos de acceso 6 y 7, y han sido sustituidos por unos nuevos en los que se leen dos mensajes. El primero ha tomado una frase del himno de 75 Aniversario: "Somos el número 12 de tu alineación". El otro es: "En homenaje a la resiliencia, superación, la humildad y la lealtad de la afición del Granada". Dado que resiliencia tiene dos acepciones, en atención a las circunstancias la definición correcta: capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos.

"MODERNO Y RECONOCIBLE"

Según el club, "esta renovación forma parte del plan de ampliación y modernización del Estadio Nuevo Los Cármenes presentado por el club, una hoja de ruta que contempla una evolución progresiva de los accesos, el entorno del recinto y la experiencia de los aficionados". Añade que "la Puerta de la Afición se convierte así en una de las primeras imágenes del Nuevo Los Cármenes del futuro. Este primer paso anticipa nuevas actuaciones previstas dentro del proyecto, entre ellas la futura incorporación de una reinterpretación del histórico arco del antiguo Estadio Los Cármenes, uno de los símbolos más reconocidos por varias generaciones de granadinistas". La información difundida por el Granada termina indicado que  se "continúa avanzando hacia un estadio más moderno, reconocible y conectado con la identidad rojiblanca".

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